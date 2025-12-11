Fatih'te Trafik Tartışmasına Para Cezası, Motosiklet Sürücüsüne Adli İşlem

Fatih'te Trafik Tartışısında Üç Kişiye Para Cezası Kesildi

İstanbul Fatih'te dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik tartışmasında, araç ve motosiklet sürücüleri ile motosiklette bulunan kadın yolcuya idari para cezaları uygulandı. Olay, Millet Caddesi üzerinde yaşandı.

Olayın Seyri

Edinilen bilgilere göre, yol verme nedeniyle başlayan sözlü tartışma büyüdü. Motosiklet sürücüsü F.B. (29) motosikleti durdurup inerek araca tekme attı ve araç sürücüsünün cep telefonunu elinden alıp uzağa fırlattı. Motosiklette bulunan yolcu S.A. (26), araç sürücüsü ise R.B. (48) olarak tespit edildi.

Yapılan İşlemler ve Cezalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, her üç şahıs da tespit edilerek idari işlem uygulandı. Sürücülere "taşıt yolu üzerinde duraklamak", "saygısızca araç kullanmak" ve "yayalara saygısızca davranışlarda bulunmak" suçlarından ayrı ayrı idari para cezası verildi. Motosikletteki yolcuya ise "yayalara saygısızca davranışlarda bulunmak" suçundan idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, motosiklet sürücüsüne "zorunlu mali sigortası yaptırmamak" maddesinden, araç sürücüsüne ise "muayenesi olmayan araçla trafiğe çıkmak" maddesinden idari para cezası kesildi.

Adli Süreç

Motosiklet sürücüsü F.B. hakkında ayrıca "mala zarar verme" ve "tehdit-hakaret" suçlarından adli işlem başlatıldı. Şahsın sorgusunun ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

