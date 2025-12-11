DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
49,98 -0,32%
ALTIN
5.779,42 0,27%
BITCOIN
3.843.957,69 2,36%

Diyarbakır Dicle'de Hırdavat Dükkanı Alevlere Teslim Oldu

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde dün akşam çıkan yangında hırdavat dükkanı kullanılamaz hale geldi; itfaiye ve TOMA müdahalesiyle söndürüldü, can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 13:06
Diyarbakır Dicle'de Hırdavat Dükkanı Alevlere Teslim Oldu

Diyarbakır Dicle'de Hırdavat Dükkanı Alevlere Teslim Oldu

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bir hırdavat dükkanı çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Olay ve müdahale

Edinilen bilgilere göre, Dicle ilçesi 15 Temmuz Mahallesi Hani Yolu Caddesi'nde bulunan hırdavatçı dükkanında dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri ve TOMA ile müdahale edilerek yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dükkan kullanılamaz hale geldi.

Soruşturma

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemeler sürüyor.

DİYARBAKIR’IN DİCLE İLÇESİNDE HIRDAVAT DÜKKANI, ÇIKAN YANGINDA ALEVLERE TESLİM OLUP KULLANILAMAZ...

DİYARBAKIR’IN DİCLE İLÇESİNDE HIRDAVAT DÜKKANI, ÇIKAN YANGINDA ALEVLERE TESLİM OLUP KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

DİYARBAKIR’IN DİCLE İLÇESİNDE HIRDAVAT DÜKKANI, ÇIKAN YANGINDA ALEVLERE TESLİM OLUP KULLANILAMAZ...

İLGİLİ HABERLER

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Harmancık'ta 4 bin 256 hektar yeniden ağaçlandırılıyor
2
Aksaray merkezli dolandırıcılık operasyonu: 5 şüpheli adli kontrolle serbest
3
Bodrum Belediyesi Sosyal Hizmetler Bürosu: 3 bin 750 Kart ve Binlerce Hane Ziyareti
4
Talas'ta ROTATALAS ile Turist Sayısı 6 bin 12'yi Aştı
5
Bulgaristan'da 25'ten Fazla Şehirde Hükümet Karşıtı Protesto
6
ASO Başkanı: Sanayide Yazılım ve Veri Stratejik Yatırım Haline Gelmeli
7
ABD Temsilciler Meclisi 901 milyar dolarlık NDAA’yı Onayladı — Sezar Yasası Kaldırılabilir

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?