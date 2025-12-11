Diyarbakır Dicle'de Hırdavat Dükkanı Alevlere Teslim Oldu

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bir hırdavat dükkanı çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Olay ve müdahale

Edinilen bilgilere göre, Dicle ilçesi 15 Temmuz Mahallesi Hani Yolu Caddesi'nde bulunan hırdavatçı dükkanında dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri ve TOMA ile müdahale edilerek yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dükkan kullanılamaz hale geldi.

Soruşturma

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemeler sürüyor.

