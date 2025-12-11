DOLAR
Afyonkarahisar/Nuribey’de 30’a Yakın Kadına Kadın Çiftçi Eğitimi

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Nuribey beldesinde 2025 kapsamında 30’a yakın kadına tarım, hayvancılık ve iklim konularında eğitim verdi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 14:40
Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Nuribey beldesinde düzenlenen eğitim programında 30’a yakın kadın kursiyer bilgilendirildi.

Eğitimin amacı ve kapsadığı program

Müdürlük tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2025 yılı çiftçi eğitim toplantılarımıza Tarımın İsimsiz Kahramanları-Kadın Çiftçi Eğitimleri ile devam edilmektedir ifadesine yer verildi.

Eğitimin verildiği yer ve içerik

Eğitim, Nuribey Kur’an Kursunda gerçekleştirildi. Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevli personelleri, kursiyerlere ’Tarımsal Üretim Planlaması, Tarım ve Hayvancılık Destekleri, Tarım Sigortaları ve Küresel İklim Değişikliği’ başlıkları başta olmak üzere ilgili konularda kapsamlı bilgilendirme yaptı.

Hedef ve kurum mesajı

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelinde üreticilere ulaşmayı ve özellikle kadın çiftçilerin bilgi ile farkındalık düzeyini artırmayı sürdüreceklerini belirtti. Açıklamada ayrıca, kadın çiftçilerin yanında, üretimin ve bereketin daima destekçisi olunacağı vurgulandı.

