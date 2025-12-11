Antalya'da 5 Aylık Bebeğin Ölümü: İki Bakıcıya 'Taksirle Ölüme' İddianamesi

Antalya Sevgi Evleri Yetiştirme Yurdu'nda bakım altında bulunan 5 aylık Arda D.D.'nin yaşamını yitirmesiyle ilgili olarak, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki bakıcı hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan iddianame hazırlandı.

Olayın Detayları

Olay, 30 Temmuz 2025 tarihinde Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'ndeki Antalya Valiliği Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde meydana geldi. Görevliler tarafından kurum içindeki yatağında hareketsiz bulunan Arda D.D., ilk müdahale için en yakın özel hastaneye götürüldü; doktorların tüm çabalarına rağmen bebek hayatını kaybetti. Küçük bebeğin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Kamera Kayıtları ve İddianame

İddianamede, kamera incelemelerine göre bakım personelinin Arda bebeği en son 14.45'te kontrol ettiği; odanın önünde hareketlilik olmasına rağmen bakım amaçlı giriş yapılmadığı, bebeğin ancak 18.46'da hareketsiz halde fark edildiği belirtildi. Savcılık, yaklaşık dört saat boyunca ne odada kontrol yapılmasının ne de kameraların izlenmesinin sağlanmasının, bakım personelinin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığını vurguladı ve bu ihmalin bilinçli taksir kapsamında değerlendirildiğini bildirdi.

Bakıcıların İfadeleri

Olay sonrası tutuklanan ve 25 Eylül tarihinde serbest bırakılan şüpheli bakıcı A.Y. iddianamedeki ifadesinde 7 yıldır kurumda çalıştığını, asli görevinin temizlik olduğunu ancak personel eksikliği nedeniyle çocuk bakıcısı olarak görevlendirildiğini belirtti. A.Y. ayrıca, Arda'yı hastaneden dönüşte beşiğe kendi bıraktığını belirterek, 'Herhangi bir sıkıntısı yoktu' dedi.

A.Y.'nin olay gününü anlattığı ifadesi iddianamede yer aldığı biçimiyle şöyle: 'Olay günü kurumun diğer bebeklerinin banyo günüydü ve kuruma gelen malzemeleri taşımakla meşgul olduk, yoğun bir gündü. Saat 16.30 sıralarında diğer odada bulunan bebekleri banyo yaptırıyorduk bebekleri beslediğimiz sırada saat 18.30 sıralarında Arda D.D.’nin bulunduğu odanın önünden geçerken benim gibi bakıcı olan arkadaş telaşlı bir şekilde "abla bebek" dedi, bunun üzerine ben de hemen odaya girdim, bebeği ters bir şekilde yatarak gördüm. G.K. bebeği ters yatırmış sonrasında bebeği kucağıma aldım, hareketsiz olduğunu fark ettim, hemen kurum hemşiresinin yanına kucağımda götürdüm. Hemşireyle birlikte kurum aracıyla en yakın sağlık kuruluşu olan hastaneye 19.00 sıralarında götürdük. 20 dakika kadar hastane dışında bekledik hastane görevlileri bize bebeğin ex olduğunu söylediler.'

A.Y. ayrıca beşik-yatak uyumsuzluğuna ilişkin olarak, beşiklerde boşluk olduğunu bildiklerini ve bunu yönetime sözlü olarak ilettiklerini ifade etti: 'Görev tanımımızda bebeklerin bulunduğu odaya belirli bir saat aralığında girilmesi ve kontrol edilmesi gibi durum söz konusu değil, ağladıklarında ya da mama saatlerinde odalara giriyoruz, kurumda çok fazla bebek olunca personel yetersizliğinden odanın açık olan camından kontrol yapmaktayız. Toplantılarda bebek sayısının fazla olduğunu personel sayısının yetersiz olduğunu daha öncesinden dile getirmiştik. Daha öncesinde beşiklerin çocuklar için uygun olmadığını yataklarının küçük olduğu beşiklerin büyük olduğunu da dile getirmiştik. Bebeklerin yatakları beşiğe göre küçük olduğu için arada boşluk bulunmakta biz görevliler tarafından yastıklar sıkıştırılmaktadır. Bu eksikler eski müdüre de bilgi verildi yazılı rapor olarak herhangi bir raporumuz yoktur. Yeni kurum müdürü ile yakın zamanda toplantı yapılmış ve kendisine de personel yetersizliği bildirilmiştir. Arda bebeğin bulunduğu beşikte yastık yoktu. Bu olayda benim kusurum ve ihmalimin olduğunu düşünmüyorum'

Yine gözaltına alınıp tutuklanan ve 25 Eylül'de tahliye edilen diğer bakıcı H.B. ise 2024'ten bu yana kurumda geçici görevlendirmeyle çalıştığını belirtti. H.B.'nin ifadeleri iddianamede aynen yer aldı: 'Kurumumuzda 26 bebek vardır, tüm odalar kapasitesinin üzerindedir, personel yetersiz kalmaktadır. Kurumda çocuk bakıcısı olarak çamaşır, yemek ve temizlik işlerini de yapmaktayız. Kuruma dışarıdan bakliyat, sebze ve meyve geldiği zaman onları da alıp eve taşıyoruz olay günü de sabah saatlerinde yine bu tip taşıma işi de yaptık. Bir de o gün küçük yaş grubu bebeklerin banyo günü olduğu için yoğunluk çoktu'

H.B. ayrıca 'Hastaneden yeni gelmişti, karnı tok olduğu için beslenme yapılmadı. O gün daha çok küçük bebeklerin olduğu odalarla ilgilendim' ve 'Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum. Kamera kayıtlarında gün boyu hiç durmadan çalıştığımız görülür. Bu olayda benim bir kusurum yoktur' şeklinde savunma yaptı.

Adli Tıp ve Bilirkişi Bulguları

Adli Tıp Grup Başkanlığı'nın otopsi raporunda, bebeğin ölümünün 'baş-boyun bölgesinin yatakla beşik arasındaki boşluğa sıkışmasına bağlı havasız kalma' sonucu meydana geldiği tespit edildi. Toksikolojik incelemelerde ilaç veya yabancı maddeye rastlanmadı.

Bilirkişi raporunda kurumda kapasite aşımı ve personel yetersizliği bulunduğu; beşiklerin yataklara büyük gelmesi nedeniyle oluşan boşlukların bakıcılarca yastık veya peluş oyuncaklarla doldurulduğunun kabul edildiği belirtildi. Raporda, bu risk bilinmesine rağmen düzenli kontrol ve gözetim sağlanmadığı vurgulandı. Bilirkişi, A.Y.'nin asıl görevinin temizlik olmasına rağmen bebek bakımında görevlendirilmesinin teknik bilgi eksikliğine yol açtığını, H.B. açısından ise 14.50 ile 18.46 arasında kontrol yapılmamasının sorumluluk ihlali oluşturduğunu kaydetti.

Savcılık Talebi ve Diğer Personel

Savcılık, iki bakıcının eylemlerinin 'taksirle ölüme neden olma' ve bunun bilinçli şekline ilişkin hükümler kapsamında değerlendirilerek cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca şüphelilerin tutuklulukta geçirdikleri sürenin olası mahkumiyette cezadan düşürülmesi ve belli haklardan yoksun bırakılmalarına hükmedilmesi de istendi.

Olay günü aynı bölümde görev yapan N. M. ve G. K. hakkında ise 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararı verildi. Kurum Müdürü Ü.S. hakkında ise 4483 sayılı Kanun gereğince soruşturma izni talep edildiği ve müdüre ilişkin evrakın ayrı dosyada yürütüldüğü bildirildi.

OLAY, ANTALYA'DA SEVGİ EVLERİ YETİŞTİRME YURDU'NDA YAŞANMIŞTI (ARŞİV)