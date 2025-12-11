Bursa İnegöl'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Kemalpaşa Mahallesi Paşaören ve Hicran Sokak kavşağında çarpışma
Saat 20.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi.
01 BD 360 plakalı otomobili Muhammed E. (21) yönetirken, diğer araç 16 AYD 949 plakalı otomobili Celalettin Ü. (55) idare ediyordu.
Kazada Rumeysa Ü. (24) yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
İNEGÖL İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.