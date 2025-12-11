DOLAR
Bursa İnegöl'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu Rumeysa Ü. (24) yaralandı; hastaneye kaldırıldı, polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 22:13
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 22:22
Kemalpaşa Mahallesi Paşaören ve Hicran Sokak kavşağında çarpışma

Saat 20.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

01 BD 360 plakalı otomobili Muhammed E. (21) yönetirken, diğer araç 16 AYD 949 plakalı otomobili Celalettin Ü. (55) idare ediyordu.

Kazada Rumeysa Ü. (24) yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

