DOLAR
33,99 -0,73%
EURO
37,16 -0,12%
ALTIN
2.994,16 -0,04%
BITCOIN
2.316.743,51 0,39%

11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı'nda Hukukun Rolü Tartışıldı

İstanbul'da düzenlenen konferansta devlet, hukuk ve İslam ilişkisi masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 14:28
11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı'nda Hukukun Rolü Tartışıldı

11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı'nın İkinci Günü

İstanbul'da gerçekleşen 11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı'nın ikinci günü, önemli bir oturuma ev sahipliği yaptı. "Sınırlı Devlet, Hukukun Üstünlüğü, Anayasacılık ve İslam" başlıklı oturumda, hukuk ve İslam arasındaki ilişkiler ele alındı.

Toplantının Yönetimi

Atlas Network, İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) ve Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) işbirliğiyle düzenlenen konferansın bu oturumu, İstanbul Medipol Üniversitesi'nden Doç. Dr. Faik Tanrıkulu tarafından yönetildi.

Önemli Konuşmalar ve Vurgu

Oturuma katılan isimler arasında ABD'deki Wayne State Üniversitesi'nden Doç. Dr. Saeed Han ve İslamabad'daki Quaid-i-Azam Üniversitesi'nden Dr. Saeed Ahmed Rid yer aldı. Han, Hazreti Muhammed'in dönemindeki Medine Sözleşmesi'nin hukuk tarihi açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Bu sözleşme, gerçek, eşitlikçi ve kapsayıcı vatandaşlık anlayışının ilk örneğini sundu." ifadelerini kullandı.

Batılı filozofların hukuk alanındaki çalışmalarını ele alan Han, bu çalışmaların kendi toplumlarını inceleyerek ortaya konduğunu belirtti ve "Bu düşüncelerin, bazen evrensel değerlere sahip olmadığı" eleştirisini getirdi. Ayrıca, anayasacılığın demokrasinin ve özgürlüklerin korunmasında hayati bir rol oynadığına vurgu yaparak, "Anayasacılık sadece Batı'ya özgü bir yapı değildir; Müslüman toplumlar için de evrensel değerlere sahiptir," dedi.

Dr. Rid ise Türkiye, Endonezya, Pakistan ve Tunus’un anayasalarında egemenlik konusunu irdeleyerek, İslam dışında da diğer dinler üzerine araştırmalar yapılmasının gerekliliğine değindi.

İstanbul'da Atlas Network, Malezya merkezli İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu...

İstanbul'da Atlas Network, Malezya merkezli İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) ve Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) işbirliğinde düzenlenen "11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı"nın son gününde "Sınırlı Devlet, Hukukun Üstünlüğü, Anayasacılık ve İslam" başlıklı oturum gerçekleştirildi. ABD'deki Wayne State Üniversitesi Yakın Doğu ve Asya Çalışmaları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saeed Han, oturuma katılarak konuşma yaptı.

İstanbul'da Atlas Network, Malezya merkezli İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu...

İstanbul'da Atlas Network, Malezya merkezli İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) ve Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) işbirliğinde düzenlenen "11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı"nın son gününde "Sınırlı Devlet, Hukukun Üstünlüğü, Anayasacılık ve İslam" başlıklı oturum gerçekleştirildi. ABD'deki Wayne State Üniversitesi Yakın Doğu ve Asya Çalışmaları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saeed Han, oturuma katılarak konuşma yaptı.

İstanbul'da Atlas Network, Malezya merkezli İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu...

İstanbul'da Atlas Network, Malezya merkezli İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) ve Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) işbirliğinde düzenlenen "11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı"nın son gününde "Sınırlı Devlet, Hukukun Üstünlüğü, Anayasacılık ve İslam" başlıklı oturum gerçekleştirildi. ABD'deki Wayne State Üniversitesi Yakın Doğu ve Asya Çalışmaları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saeed Han, oturuma katılarak konuşma yaptı.

İstanbul'da Atlas Network, Malezya merkezli İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu...

İstanbul'da Atlas Network, Malezya merkezli İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) ve Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) işbirliğinde düzenlenen "11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı"nın son gününde "Sınırlı Devlet, Hukukun Üstünlüğü, Anayasacılık ve İslam" başlıklı oturum gerçekleştirildi. ABD'deki Wayne State Üniversitesi Yakın Doğu ve Asya Çalışmaları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saeed Han, oturuma katılarak konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi
2
Prof. Dr. Fuat Keyman Son Yolculuğuna Uğurlandı
3
Çorum'da Mantar Toplarken Uçurumdan Düşen Kişi Yaralandı
4
Melenchon: Macron, İsrail Hakkında Gömlek Değiştiriyor
5
Elazığ'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
6
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Aile Forumunda Aile Yapısının Korunmasına Vurgu Yaptı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’