11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı'nda Hukukun Rolü Tartışıldı

11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı'nın İkinci Günü

İstanbul'da gerçekleşen 11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı'nın ikinci günü, önemli bir oturuma ev sahipliği yaptı. "Sınırlı Devlet, Hukukun Üstünlüğü, Anayasacılık ve İslam" başlıklı oturumda, hukuk ve İslam arasındaki ilişkiler ele alındı.

Toplantının Yönetimi

Atlas Network, İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) ve Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) işbirliğiyle düzenlenen konferansın bu oturumu, İstanbul Medipol Üniversitesi'nden Doç. Dr. Faik Tanrıkulu tarafından yönetildi.

Önemli Konuşmalar ve Vurgu

Oturuma katılan isimler arasında ABD'deki Wayne State Üniversitesi'nden Doç. Dr. Saeed Han ve İslamabad'daki Quaid-i-Azam Üniversitesi'nden Dr. Saeed Ahmed Rid yer aldı. Han, Hazreti Muhammed'in dönemindeki Medine Sözleşmesi'nin hukuk tarihi açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Bu sözleşme, gerçek, eşitlikçi ve kapsayıcı vatandaşlık anlayışının ilk örneğini sundu." ifadelerini kullandı.

Batılı filozofların hukuk alanındaki çalışmalarını ele alan Han, bu çalışmaların kendi toplumlarını inceleyerek ortaya konduğunu belirtti ve "Bu düşüncelerin, bazen evrensel değerlere sahip olmadığı" eleştirisini getirdi. Ayrıca, anayasacılığın demokrasinin ve özgürlüklerin korunmasında hayati bir rol oynadığına vurgu yaparak, "Anayasacılık sadece Batı'ya özgü bir yapı değildir; Müslüman toplumlar için de evrensel değerlere sahiptir," dedi.

Dr. Rid ise Türkiye, Endonezya, Pakistan ve Tunus’un anayasalarında egemenlik konusunu irdeleyerek, İslam dışında da diğer dinler üzerine araştırmalar yapılmasının gerekliliğine değindi.

İstanbul'da Atlas Network, Malezya merkezli İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) ve Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) işbirliğinde düzenlenen "11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı"nın son gününde "Sınırlı Devlet, Hukukun Üstünlüğü, Anayasacılık ve İslam" başlıklı oturum gerçekleştirildi. ABD'deki Wayne State Üniversitesi Yakın Doğu ve Asya Çalışmaları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saeed Han, oturuma katılarak konuşma yaptı.

İstanbul'da Atlas Network, Malezya merkezli İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) ve Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) işbirliğinde düzenlenen "11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı"nın son gününde "Sınırlı Devlet, Hukukun Üstünlüğü, Anayasacılık ve İslam" başlıklı oturum gerçekleştirildi. ABD'deki Wayne State Üniversitesi Yakın Doğu ve Asya Çalışmaları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saeed Han, oturuma katılarak konuşma yaptı.

İstanbul'da Atlas Network, Malezya merkezli İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) ve Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) işbirliğinde düzenlenen "11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı"nın son gününde "Sınırlı Devlet, Hukukun Üstünlüğü, Anayasacılık ve İslam" başlıklı oturum gerçekleştirildi. ABD'deki Wayne State Üniversitesi Yakın Doğu ve Asya Çalışmaları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saeed Han, oturuma katılarak konuşma yaptı.

İstanbul'da Atlas Network, Malezya merkezli İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) ve Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) işbirliğinde düzenlenen "11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı"nın son gününde "Sınırlı Devlet, Hukukun Üstünlüğü, Anayasacılık ve İslam" başlıklı oturum gerçekleştirildi. ABD'deki Wayne State Üniversitesi Yakın Doğu ve Asya Çalışmaları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saeed Han, oturuma katılarak konuşma yaptı.