11 Yaşındaki Şahan Emir, Malazgirt'te Atlı Okçulukta Göz Doldurdu

11 yaşındaki Şahan Emir, Malazgirt'te yeteneğiyle öne çıktı

Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen atlı okçuluk yarışmasında mücadele eden en küçük sporcu olan 11 yaşındaki Şahan Emir Özşahan, ata hakimiyeti ve başarısıyla dikkat çekti.

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen parkur yarışmasına ev sahipliği yaptı. Kutlama programlarında sahneye çıkan genç sporcu, izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Yarışmada "Kurşun" adlı atının sırtında ok atışlarıyla öne çıkan Şahan Emir, kendisinden yaşça büyük sporcularla yarışarak ata sporu geleceğinin parlak isimlerinden olduğunu gösterdi. Yayı ve yöresel kıyafetiyle sahnede Selçuklu ruhunu canlandıran minik sporcu, izleyicilerin beğenisini topladı.

"Herkesi Malazgirt'e davet ediyoruz"

Şahan Emir Özşahan, AA muhabirine Kahramanmaraş Atlı Spor Kulübünde 2 yıl önce at binmeye başladığını, ardından Şahmaraş Atlı Spor Kulübüne geçtiğini anlattı. Babası ve kulübün antrenörleri tarafından çalıştırıldığını söyleyen Şahan Emir, "Antrenörlerimizle buraya geldim. Onlar olmasaydı buraya kadar gelemezdim. At durmuyor. Ben ve atım çok heyecanlıyız. Hedefe atamayınca biraz moralimiz bozuluyor ama olsun. Ağabeylerimle yarışıyorum. Benim yaşımda attan korkanlar var. Buna rağmen ağabeylerimle ata sporu yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Burada Malazgirt ve Selçuklu ruhunu yaşatıyoruz. Kostümlerim aynı o dönemin kostümü. Herkesi Malazgirt'e davet ediyoruz." dedi.

Baba Seyit Özşahan ise Malazgirt'e gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Geçmişten geleceğe 1071 Malazgirt ruhunu yaşatmaya çalıştıklarını vurgulayan Özşahan, "Bu sporu yapmak isteyen sporcularımızı da davet ediyoruz ama ilk önce geleneksel Türk okçuluğunu öğrenip ondan sonra atlı okçuluğa yönelmelerini tavsiye ediyoruz. Geleneksel Türk okçuluğu antrenörüyüm. İlk önce oğluma geleneksel Türk okçuluğunu aşıladık. Ondan sonra atlı okçuluğa yönlendirdik. Çocuklarımıza geçmişin ruhunu aşılamak güzel bir şey. Bütün velilerimize öneriyoruz. Geçmişimizi geleceğimize taşımak görevimiz. Geçmişini bilmeyen geleceğinden ders çıkartamaz. Atlı okçuluk çok özel bir spor. Çocuklarımız hem atla dostluk kurarak öz güven kazanıyor hem de tarihimizi yaşatıyor." ifadelerini kullandı.

Yarışma ve etkinlikler, hem atlı okçuluk sporunun tanıtılmasına hem de tarih bilincinin yeni nesillere aktarılmasına zemin hazırladı.

