DOLAR
41 0,35%
EURO
48,03 0,61%
ALTIN
4.434,59 -0,06%
BITCOIN
4.583.136,54 0,77%

11 Yaşındaki Şahan Emir, Malazgirt'te Atlı Okçulukta Göz Doldurdu

Malazgirt'te düzenlenen atlı okçuluk yarışmasında 11 yaşındaki Şahan Emir Özşahan, 'Kurşun' adlı atıyla sergilediği performansla izleyenleri etkiledi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 11:40
11 Yaşındaki Şahan Emir, Malazgirt'te Atlı Okçulukta Göz Doldurdu

İBRAHİM YALDIZ - 11 yaşındaki Şahan Emir, Malazgirt'te yeteneğiyle öne çıktı

Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen atlı okçuluk yarışmasında mücadele eden en küçük sporcu olan 11 yaşındaki Şahan Emir Özşahan, ata hakimiyeti ve başarısıyla dikkat çekti.

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen parkur yarışmasına ev sahipliği yaptı. Kutlama programlarında sahneye çıkan genç sporcu, izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Yarışmada "Kurşun" adlı atının sırtında ok atışlarıyla öne çıkan Şahan Emir, kendisinden yaşça büyük sporcularla yarışarak ata sporu geleceğinin parlak isimlerinden olduğunu gösterdi. Yayı ve yöresel kıyafetiyle sahnede Selçuklu ruhunu canlandıran minik sporcu, izleyicilerin beğenisini topladı.

"Herkesi Malazgirt'e davet ediyoruz"

Şahan Emir Özşahan, AA muhabirine Kahramanmaraş Atlı Spor Kulübünde 2 yıl önce at binmeye başladığını, ardından Şahmaraş Atlı Spor Kulübüne geçtiğini anlattı. Babası ve kulübün antrenörleri tarafından çalıştırıldığını söyleyen Şahan Emir, "Antrenörlerimizle buraya geldim. Onlar olmasaydı buraya kadar gelemezdim. At durmuyor. Ben ve atım çok heyecanlıyız. Hedefe atamayınca biraz moralimiz bozuluyor ama olsun. Ağabeylerimle yarışıyorum. Benim yaşımda attan korkanlar var. Buna rağmen ağabeylerimle ata sporu yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Burada Malazgirt ve Selçuklu ruhunu yaşatıyoruz. Kostümlerim aynı o dönemin kostümü. Herkesi Malazgirt'e davet ediyoruz." dedi.

Baba Seyit Özşahan ise Malazgirt'e gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Geçmişten geleceğe 1071 Malazgirt ruhunu yaşatmaya çalıştıklarını vurgulayan Özşahan, "Bu sporu yapmak isteyen sporcularımızı da davet ediyoruz ama ilk önce geleneksel Türk okçuluğunu öğrenip ondan sonra atlı okçuluğa yönelmelerini tavsiye ediyoruz. Geleneksel Türk okçuluğu antrenörüyüm. İlk önce oğluma geleneksel Türk okçuluğunu aşıladık. Ondan sonra atlı okçuluğa yönlendirdik. Çocuklarımıza geçmişin ruhunu aşılamak güzel bir şey. Bütün velilerimize öneriyoruz. Geçmişimizi geleceğimize taşımak görevimiz. Geçmişini bilmeyen geleceğinden ders çıkartamaz. Atlı okçuluk çok özel bir spor. Çocuklarımız hem atla dostluk kurarak öz güven kazanıyor hem de tarihimizi yaşatıyor." ifadelerini kullandı.

Yarışma ve etkinlikler, hem atlı okçuluk sporunun tanıtılmasına hem de tarih bilincinin yeni nesillere aktarılmasına zemin hazırladı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen atlı okçuluk yarışmasında mücadele eden en küçük sporcu olan...

Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen atlı okçuluk yarışmasında mücadele eden en küçük sporcu olan 11 yaşındaki Şahan Emir Özşahan, ata hakimiyeti ve başarısıyla göz doldurdu.

Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen atlı okçuluk yarışmasında mücadele eden en küçük sporcu olan...

İLGİLİ HABERLER

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van İpekyolu'nda 16 Yaşındaki Genç Parkta Ölü Bulundu
2
ABD'li Aktivist Cassandra McLaughlin Kadıköy'de Gazze İçin Sessiz Eylem Yaptı
3
Hollanda'da İsrail Yaptırımları Krizi: NSC İstifaları Hükümeti Sarstı
4
Tokat Reşadiye'de Trafik Kazası: Devrilen Otomobilde 2 Ölü, 3 Yaralı
5
Mersin Erdemli'de Yaya Geçidinde Kaza: Motosiklet Sürücüsü Öldü
6
Datça açıklarında sürüklenen 14 metrelik tekne kurtarıldı
7
Serdar Murat Yıldız'ın hedefi: İtalya'da uluslararası usta ünvanı

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası