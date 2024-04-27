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13 ilde yapılan “Sibegöz-35” operasyonunda 48 kişi gözaltına alındı

Antalya merkezli bir şekilde 13 ilde gerçekleştirilen “Sibegöz-35” operasyonunda 48 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlar, bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık suçu işleyen kişilere yönelik olarak Jandarma tarafından gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 27.04.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 11:29
13 ilde yapılan “Sibegöz-35” operasyonunda 48 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından “Sibegöz-35” operasyonu hakkında bilgi verdi. Bakan Yerlikaya, bilişim sistemleri üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapan kişilere yönelik olan bu operasyonlar sonucunda, 48 şüphelinin yakalanarak gözaltına alınmış olduğunu duyurdu.

Yapılan çalışmalar sonucunda, sahte site hazırlayıp sahte belgeler kullanan şahısların, villa sahibi gibi davranarak bu villaları kiralamaya çalıştıkları, 110 vatandaşın bu şekilde dolandırıldığı ve sahte siteler üzerinden Havale/EFT yöntemi ile ödeme almış oldukları tespit edildi. Şüphelilerin hesaplarında 500 milyon TL’ye yakında bir para haraketliliği olduğu belirlendi.

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda ise 48 şüpheli yakalanırken , çok sayıda dijital materyale de el konulduğu belirtildi.

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