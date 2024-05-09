Çamaşır suyu ve makarna büyük indirimde! A101 9 Mayıs aktüel ürünler

A101 Market müşterilerinin yüzünü güldürecek kampanyasını paylaştı! 8 Mayıs tarihinde bitiyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

A101 MARKET İNDİRİMLERİ BAŞLADI

Raf fiyatları günden güne artarken zincir marketlerin yaptığı kampanyalar yoğun ilgi görüyor. A101 Market tarafından yapılan son duyurulara göre 2 Mayıs ile 8 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler ve fiyatları şu şekilde;





1800 g Bolmix Reçel Çeşitleri: 110 TL

5 kg Yeğenler Buğday Unu: 74.50 TL

4’lü Superfresh Dondurulmuş Pizza King İnce Hamur: 79.50 TL

Xroll İncecik Gofret Çeşitleri: 16 TL

6’lı Ottimo Su Bardağı: 44.50 TL

500 g Bendo Makarna Çeşitleri: 9.75 TL

5.5 kg Omo Toz Deterjan: 240.50 TL

4 L Çiçeğim Çamaşır Suyu: 48.50 TL

1.5 L Çiçeğim Yüzey Temizleyici: 29.75 TL

Molped Ultra Hijyenik Ped

Samsung 58″ 4K Crystal UHD Tv: 23.499 TL

Toshiba 55″ Ultra HD Smart Tv: 13.999 TL

Hi-Level 55″ Ultra HD 4K Smart Tv: 12.999 TL

Toshiba 43″ UHD 4K Smart Led Tv: 10.999 TL

Hi-Level 32″ Webos HD Ready Tv: 4.799 TL

Nubia V40 Design ZTE Cep Telefonu: 4.599 TL

Homend Dustrider Şarjlı Dik Süpürge: 3.499 TL

Homed Royaltea Çay Makinesi: 999 TL

Sinbo Dik Süpürge: 699 TL

Arzum Mistost Tost Makinesi: 1.499 TL

Sinbo Cam Kettle 1,8 Litre: 429 TL

Kiwi Elektrikli Cezve 330 ml: 199 TL

Kiwi 2’si 1 Arada Buharlı Ütü: 699 TL

Arzum Nuvo Saç Maşası: 549 TL

Nisanla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi: 479 TL

Nisanla Dijital Göstergeli Saç Düzleştirici: 399 TL

Nisanla Dijital Göstergeli Akıllı Banyo Baskülü: 269 TL

Bambu Kesme Tahtası 3’lü: 129 TL

Tantitoni 4 Parça 2 Kişilik Kahve Takımı: 179 TL

Orta Boy Güveç Tenceresi: 79,90 TL

Manuel Doğrayıcı 640 cc: 89,90 TL

Fonksiyonel Rende: 149 TL

3 Kişilik Bazalı Kanepe: 6.390 TL

Masa Takımı: 5.199 TL

Sinbo Ayakkabılık: 199 TL

Ayarlanabilir Laptop Sehpası: 349 TL

Erba 4.00 Çekme Karavan: 239.000 TL