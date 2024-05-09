Çamaşır suyu ve makarna büyük indirimde! A101 9 Mayıs aktüel ürünler

A101 Market müşterilerinin yüzünü güldürecek kampanyasını paylaştı! 8 Mayıs tarihinde bitiyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
A101 MARKET İNDİRİMLERİ BAŞLADI
Raf fiyatları günden güne artarken zincir marketlerin yaptığı kampanyalar yoğun ilgi görüyor. A101 Market tarafından yapılan son duyurulara göre 2 Mayıs ile 8 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler ve fiyatları şu şekilde;
1800 g Bolmix Reçel Çeşitleri: 110 TL
5 kg Yeğenler Buğday Unu: 74.50 TL
4’lü Superfresh Dondurulmuş Pizza King İnce Hamur: 79.50 TL
Xroll İncecik Gofret Çeşitleri: 16 TL
6’lı Ottimo Su Bardağı: 44.50 TL
500 g Bendo Makarna Çeşitleri: 9.75 TL
5.5 kg Omo Toz Deterjan: 240.50 TL
4 L Çiçeğim Çamaşır Suyu: 48.50 TL
1.5 L Çiçeğim Yüzey Temizleyici: 29.75 TL
Molped Ultra Hijyenik Ped
Samsung 58″ 4K Crystal UHD Tv: 23.499 TL
Toshiba 55″ Ultra HD Smart Tv: 13.999 TL
Hi-Level 55″ Ultra HD 4K Smart Tv: 12.999 TL
Toshiba 43″ UHD 4K Smart Led Tv: 10.999 TL
Hi-Level 32″ Webos HD Ready Tv: 4.799 TL
Nubia V40 Design ZTE Cep Telefonu: 4.599 TL
Homend Dustrider Şarjlı Dik Süpürge: 3.499 TL
Homed Royaltea Çay Makinesi: 999 TL
Sinbo Dik Süpürge: 699 TL
Arzum Mistost Tost Makinesi: 1.499 TL
Sinbo Cam Kettle 1,8 Litre: 429 TL
Kiwi Elektrikli Cezve 330 ml: 199 TL
Kiwi 2’si 1 Arada Buharlı Ütü: 699 TL
Arzum Nuvo Saç Maşası: 549 TL
Nisanla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi: 479 TL
Nisanla Dijital Göstergeli Saç Düzleştirici: 399 TL
Nisanla Dijital Göstergeli Akıllı Banyo Baskülü: 269 TL
Bambu Kesme Tahtası 3’lü: 129 TL
Tantitoni 4 Parça 2 Kişilik Kahve Takımı: 179 TL
Orta Boy Güveç Tenceresi: 79,90 TL
Manuel Doğrayıcı 640 cc: 89,90 TL
Fonksiyonel Rende: 149 TL
3 Kişilik Bazalı Kanepe: 6.390 TL
Masa Takımı: 5.199 TL
Sinbo Ayakkabılık: 199 TL
Ayarlanabilir Laptop Sehpası: 349 TL
Erba 4.00 Çekme Karavan: 239.000 TL