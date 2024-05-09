Bist 100
10.247,75 0%
DOLAR
32,26 0,05%
EURO
34,72 0,1%
ALTIN
2.388,61 0,31%

Çamaşır suyu ve makarna büyük indirimde! A101 9 Mayıs aktüel ürünler

Müşterilere güzel haber! Bitmesine saatler kaldı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 09.05.2024 08:37
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 08:37
Çamaşır suyu ve makarna büyük indirimde! A101 9 Mayıs aktüel ürünler

A101 Market müşterilerinin yüzünü güldürecek kampanyasını paylaştı! 8 Mayıs tarihinde bitiyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

A101 MARKET İNDİRİMLERİ BAŞLADI

Raf fiyatları günden güne artarken zincir marketlerin yaptığı kampanyalar yoğun ilgi görüyor. A101 Market tarafından yapılan son duyurulara göre 2 Mayıs ile 8 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler ve fiyatları şu şekilde;

a101 market indirim listesi

1800 g Bolmix Reçel Çeşitleri: 110 TL

5 kg Yeğenler Buğday Unu: 74.50 TL

4’lü Superfresh Dondurulmuş Pizza King İnce Hamur: 79.50 TL

Xroll İncecik Gofret Çeşitleri: 16 TL

6’lı Ottimo Su Bardağı: 44.50 TL

500 g Bendo Makarna Çeşitleri: 9.75 TL

5.5 kg Omo Toz Deterjan: 240.50 TL

4 L Çiçeğim Çamaşır Suyu: 48.50 TL

1.5 L Çiçeğim Yüzey Temizleyici: 29.75 TL

Molped Ultra Hijyenik Ped

Samsung 58″ 4K Crystal UHD Tv: 23.499 TL

Toshiba 55″ Ultra HD Smart Tv: 13.999 TL

Hi-Level 55″ Ultra HD 4K Smart Tv: 12.999 TL

Toshiba 43″ UHD 4K Smart Led Tv: 10.999 TL

Hi-Level 32″ Webos HD Ready Tv: 4.799 TL

Nubia V40 Design ZTE Cep Telefonu: 4.599 TL

Homend Dustrider Şarjlı Dik Süpürge: 3.499 TL

Homed Royaltea Çay Makinesi: 999 TL

Sinbo Dik Süpürge: 699 TL

Arzum Mistost Tost Makinesi: 1.499 TL

Sinbo Cam Kettle 1,8 Litre: 429 TL

Kiwi Elektrikli Cezve 330 ml: 199 TL

Kiwi 2’si 1 Arada Buharlı Ütü: 699 TL

Arzum Nuvo Saç Maşası: 549 TL

Nisanla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi: 479 TL

Nisanla Dijital Göstergeli Saç Düzleştirici: 399 TL

Nisanla Dijital Göstergeli Akıllı Banyo Baskülü: 269 TL

Bambu Kesme Tahtası 3’lü: 129 TL

Tantitoni 4 Parça 2 Kişilik Kahve Takımı: 179 TL

Orta Boy Güveç Tenceresi: 79,90 TL

Manuel Doğrayıcı 640 cc: 89,90 TL

Fonksiyonel Rende: 149 TL

3 Kişilik Bazalı Kanepe: 6.390 TL

Masa Takımı: 5.199 TL

Sinbo Ayakkabılık: 199 TL

Ayarlanabilir Laptop Sehpası: 349 TL

Erba 4.00 Çekme Karavan: 239.000 TL

İLGİLİ HABERLER

Memur olmak için KPSS 50 puan yeter! Başvuru ekranı resmen açıldı

Borcu olan başvuruya koşuyor! Akbank'tan borç sıfırlayan düşük faizli kredi kampanyası!

Vakıfbank'tan emekliye nakit yağmuru: Haziran ayında yeni dönem başlayacak

Garanti Bankası'ndan emekliye kıyak! 25.000 TL promosyon paketi açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
Güvelerden kurtulmanın pratik yolu! Bir damlası güveleri sonsuza kadar yok ediyor
7
Beklenen bekçi alımı geldi! Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde

Eksik primden emekli olamayana yeni şans! Meclis prim indirimine onay verdi

33 ile yüzde 25 indirimli arsa müjdesi! TOKİ'den ucuz arsa almanın tam sırası

Vakıfbank'tan emekliye nakit yağmuru: Haziran ayında yeni dönem başlayacak

Çamaşır suyu ve makarna büyük indirimde! A101 9 Mayıs aktüel ürünler

Garanti Bankası'ndan emekliye kıyak! 25.000 TL promosyon paketi açıklandı

PTT'den dar gelirlilere nakit yardımı! Başvuran bir ay değil her ay alacak

Borcu olan başvuruya koşuyor! Akbank'tan borç sıfırlayan düşük faizli kredi kampanyası!

Memura emekliye ballı kaymaklı zam geliyor! Temmuz ayında maaşlar bu kadar olacak

Memur olmak için KPSS 50 puan yeter! Başvuru ekranı resmen açıldı

Hemen kontrol edin! Kaydı olana tamı tamına 14.000 TL nakit ödeme!

Acil nakit arayan emekliye 14.000 TL'lik cansuyu! İki şartla hemen hesapta

Milyonlarca emeklinin yeni maaşı belli oldu! 10.000-12.000 TL maaş alanlar dikkat!