14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda Hafta Sonu Yoğunluğu

14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda Hafta Sonu Ziyaretçi Akını

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı, hafta sonu katılımcılarıyla dolup taşıyor. Fuar, Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor ve burada, kitap severlerin yoğun ilgisi dikkat çekiyor.

Ulaşım ve Yoğunluk

Kocaeli Kongre Merkezi'ne giden yollar üzerinde, ulaşımın akıcı olması için zabıta ve polis ekipleri görev alırken, otoparklardaki yoğunluk nedeniyle bazı ziyaretçilerin araçlarını Plajyolu mevkisinde park ettikleri gözlemlendi. Seka Devlet Hastanesi otoparkından fuar alanına bağlanan üst geçidin merdiveninde ise kitapseverler zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu.

Yazarlara İlgi

Fuara gelen katılımcılar, çeşitli stantları gezip kitap satın alırken, bebekleriyle içerideki etkinlikleri takip eden aileler de dikkat çekti. Ayrıca bazı yazarların imza günlerinde ziyaretçiler uzun sıralar oluşturdu.

Ziyaretçilerin Yorumları

Katılımcılardan İlhan Şanslı, organizasyonu üçüncü kez ziyaret ettiğini belirterek, "Çocuklarım burada çok güzel konferanslara katılıyor. Kitap fuarına öğrenmeye geliyoruz ve zihnimizde yeni ufuklar açılıyor," dedi.

Bir diğer ziyaretçi Tayfun Eren Geyik ise fuarın Kocaeli'nin önemli bir sembolü haline geldiğini ifade ederek, kitap okuma tutkusunun kendisini bu etkinliğe çektiğini belirtti.

Fuar, yarın akşam saat 21.00'e kadar açık kalacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.