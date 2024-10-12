DOLAR
34,24 0,03%
EURO
37,45 0,2%
ALTIN
2.928,22 -0,03%
BITCOIN
2.162.508,63 -0,25%

14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda Hafta Sonu Yoğunluğu

Kocaeli'deki kitap fuarında ziyaretçi akını yaşandı. Fuar, 'Savaşın ve Acının Edebiyatı' temasıyla düzenleniyor.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 18:43
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 18:49
14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda Hafta Sonu Yoğunluğu

14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda Hafta Sonu Ziyaretçi Akını

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı, hafta sonu katılımcılarıyla dolup taşıyor. Fuar, Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor ve burada, kitap severlerin yoğun ilgisi dikkat çekiyor.

Ulaşım ve Yoğunluk

Kocaeli Kongre Merkezi'ne giden yollar üzerinde, ulaşımın akıcı olması için zabıta ve polis ekipleri görev alırken, otoparklardaki yoğunluk nedeniyle bazı ziyaretçilerin araçlarını Plajyolu mevkisinde park ettikleri gözlemlendi. Seka Devlet Hastanesi otoparkından fuar alanına bağlanan üst geçidin merdiveninde ise kitapseverler zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu.

Yazarlara İlgi

Fuara gelen katılımcılar, çeşitli stantları gezip kitap satın alırken, bebekleriyle içerideki etkinlikleri takip eden aileler de dikkat çekti. Ayrıca bazı yazarların imza günlerinde ziyaretçiler uzun sıralar oluşturdu.

Ziyaretçilerin Yorumları

Katılımcılardan İlhan Şanslı, organizasyonu üçüncü kez ziyaret ettiğini belirterek, "Çocuklarım burada çok güzel konferanslara katılıyor. Kitap fuarına öğrenmeye geliyoruz ve zihnimizde yeni ufuklar açılıyor," dedi.

Bir diğer ziyaretçi Tayfun Eren Geyik ise fuarın Kocaeli'nin önemli bir sembolü haline geldiğini ifade ederek, kitap okuma tutkusunun kendisini bu etkinliğe çektiğini belirtti.

Fuar, yarın akşam saat 21.00'e kadar açık kalacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14....

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14....

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14....

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14....

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14....

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14....

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14....

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14....

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14....

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14....

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14....

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14....

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14....

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14....

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

İLGİLİ HABERLER

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
2
Sinop'ta Dünya Kız Çocukları Günü Etkinliği Renkli Anlara Sahne Oldu
3
Ürdün, Lübnan'daki Vatandaşlarını Tahliye Etti
4
Kilis'te AK Parti Kongresi: Kandemir'den Güçlü Mesajlar
5
Ayşenur Ezgi Eygi İçin Anma Töreni Düzenlendi
6
İstanbul'da Sağanak Yağış Uyarısı
7
Adana'da Okul Çevrelerinde Polis Denetimi

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi