15. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali Başlıyor

15. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali Yarın Start Alıyor

Şiir Derneği tarafından düzenlenen 15. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali, 28 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında edebiyat tutkunlarıyla buluşacak. Festivalin bu yılki tema arka planı, zengin Balkan edebiyatı gayretleri olacak.

Onursal Başkan ve Destekleyiciler

Onursal başkanlığını Doğan Hızlan’ın üstlendiği festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle İstanbul Kültür Yolu Festivali çerçevesinde gerçekleşecek. Bu yıl 28 şair, çoğunlukla Balkan ülkelerinden katılarak tüketiciyle buluşacak.

Balkan Ülkelerinden Önemli İsimler

Festivalde Türkiye’den şairler arasında Ebru Özden, Seçil Hidayet ve Oktay Taftalı yer alacak. Yurt dışından ise Sophie Dionysopoulou (Yunanistan), Dato Magradze (Gürcistan) gibi isimler göz dolduracak. Katılımcı şairler, ülkelerinde önemli şiir etkinliklerine imza atan mühim figürler olarak dikkat çekiyor.

Şairler Arasında Edebiyat Köprüsü Kurulacak

Festival Başkanı Adnan Özer, "Bu yılki odak noktamız, Balkanlar ile edebiyat üzerinden köprüler inşa etmek" diyerek, gelecekte daha fazla karşılıklı işbirliklerine zemin hazırlayıcı etkinlikler planladıklarını belirtti.

Beyoğlu Şiir Rotası Gezisi

Bu yıl, etkinlik programının sürprizi olarak Beyoğlu Şiir Rotası gezisi yer alacak. 29 Eylül’de gerçekleşecek gezinin rehberliğini şair Adnan Özer üstlenecek ve katılımcılara edebiyatçıların Beyoğlu’ndaki meşhur mekânlarını gezdirecek.

Açılış ve Şiir Parkı

Festival açılışı 1 Ekim’de Rami Kütüphanesi bahçesinde yapılacak. Katılımcılar, "Şiir Parkı / İstanbul Şiir Okuyor" programında mikrofonda kendi şiirlerini okuma şansını elde edecekler.

Şair Kadınlar Gecesi

Geçtiğimiz yıl başlatılan Şair Kadınlar Gecesi etkinliğine bu yıl da devam edilecek. Kadın şairlerin eserlerini seslendireceği etkinlik, festivalin ikinci günü Atatürk Kültür Merkezi Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek.

Kapanış Programı

5 Ekim tarihinde festivalin kapanış etkinliği gerçekleşecek. Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirecek olan "Şiir ve Şehir Programı" başlıklı konferanslar, modern şiirin şehir ile olan ilişkisini derinlemesine inceleyecek.