Polisten üniversitelere NarkoGençlik: Uyuşturucuyla Mücadele Eğitimi

Afyonkarahisar Emniyeti, Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilerine 'NarkoGençlik' kapsamında uyuşturucu bağımlılığı ve 'NARVAS' ile 'UYUMA' projelerini tanıttı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 15:47
Polisten üniversitelere NarkoGençlik eğitimi

Afyonkarahisar’da polis ekipleri tarafından üniversite öğrencilerine yönelik uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi.

Eğitimin amacı ve kapsamı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmaların amacı uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi, bilgilendirme, farkındalık oluşturma ve madde kullanımının zararları hakkında toplum desteğini sağlamaktır.

Etkinlikte neler anlatıldı

Polis ekipleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sabri Bektöre Konferans Salonunda düzenlenen 'NarkoGençlik Eğitimi' çerçevesinde öğrencilere uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığı konularında bilgilendirme yaptı. Etkinlikte ayrıca 'NARVAS ve UYUMA' projeleri tanıtıldı ve bağımlılıkla mücadeleye yönelik uygulanabilecek yöntemler anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, çalışmaların devam ettiğini bildirerek üniversite gençliğinde farkındalık oluşturmanın önemine vurgu yaptı.

