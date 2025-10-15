17. 'İyilik Gemisi' 'Akdeniz' El-Ariş'e Yaklaştı — 900 Ton Yardım Gazze'ye

17. 'İyilik Gemisi' El-Ariş Limanı'na yaklaştı; AFAD koordinasyonunda hazırlanan yaklaşık 900 tonluk yiyecek, bebek maması ve konserve Gazze'ye sevk edilecek.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 23:49
Gazze'ye insani yardım taşıyan 17. 'İyilik Gemisi', Mısır'ın El-Ariş Limanı'na yaklaştı. Gemide, AFAD koordinasyonunda ve 17 sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla hazırlanmış yaklaşık 900 ton gıda malzemesi bulunuyor.

Yolculuk ve uğurlama töreni

Yardım yükünü taşıyan "Akdeniz" adlı gemi, dün Mersin Uluslararası Limanı'nda düzenlenen törenle denize uğurlandı. Törende konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuşmasının ardından gemi, dualarla seyre çıktı.

Tahliye ve Gazze'ye sevk planı

Geminin El-Ariş Limanı'na varışı ve gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından yardım malzemelerinin tahliyesine başlanacak. Tahliye işlemleri tamamlandıktan sonra yardım yükü kara yoluyla Gazze'ye ulaştırılacak.

Yardım malzemeleri arasında bebek maması, aç tüket gıdalar ve konserve ürünler yer alıyor.

Türkiye'nin yardım çabaları

7 Ekim 2023'ten bu yana Türkiye, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye 14 uçak ve 16 gemi ile insani yardım ulaştırdı. Bölgede sağlanan ateşkesin ardından yola çıkan ilk gemi olma özelliğini taşıyan 17. 'İyilik Gemisi', Türkiye'nin Gazze'ye yönelik destek çalışmalarında yeni bir aşamayı temsil ediyor.

