19 Ağustos 2025 Gündemi: Numan Kurtulmuş ve Özgür Özel'in Programları

1. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Darüsselam Kudüs" Tanıtım Programı'na katılacak ve Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına başkanlık edecek. (Ankara/11.00/TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2. CHP Genel Başkanı Özgür Özel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sındırgı Belediyesini, CHP Sındırgı İlçe Başkanlığı'nı, Sındırgı Kaymakamlığı'nı ve Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edecek; depremden etkilenen çadırlardaki vatandaşları ziyaret edecek. (Balıkesir/13.00/13.30/14.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA · YÜRÜTME · SİYASET

1. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna katılacak. (TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına katılacak; Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek. Ayrıca AK Parti İl Başkanlığı, Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü, Kütahya Kültür ve Sanat Derneği, esnaf, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Muharip Gaziler Derneği ziyaretleri ve şehit aileleriyle buluşma programı bulunuyor. (Kütahya/10.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur

Belgin Uygur, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamındaki basın açıklaması için hazır bulunacak. (Yozgat/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe

Yalçın Karatepe, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ · FİNANS

1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Mehmet Fatih Kacır, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı, Belediye Başkanlığı ve MHP İl Başkanlığı ziyaretleri gerçekleştirecek; organize sanayi bölgesinde temel atma törenine katılacak. (Erzincan/11.00/11.30/12.00/12.30/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Romanya Yuvarlak Masa Toplantısı'na iştirak edecek. (Bükreş) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3. Türkiye İstatistik Kurumu

TÜİK, yılın ikinci çeyreğine ilişkin iş gücü istatistikleri ile temmuz ayı motorlu kara taşıtları verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

4. Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 ve 5 yıl vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek. (Ankara)

DÜNYA · DİPLOMASİ

Gazze ve İsrail

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylaması, Gazze'ye yönelik saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu oluşan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

Ali Erbaş, "Darüsselam Kudüs" Tanıtım Programı'na katılacak. (Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1. TFF ile Nesine İmza Töreni

TFF ile Nesine arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreni, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Nesine CEO'su Halit Gülbakanoğlu katılımıyla Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. (İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2. Fenerbahçe - Benfica (Mourinho)

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve bir oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu öncesi basın toplantısı düzenleyecek; takım son idmanını yapacak. (İstanbul/15.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage

Bruno Lage, Fenerbahçe karşılaşması öncesi basın toplantısı ve son antrenmanı Chobani Stadı'nda gerçekleştirecek. (İstanbul/18.15/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4. FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi Elemeleri

FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi eleme maçları Samokov'da başlayacak; Bursaspor Basketbol, 2. Grup çeyrek finalinde Lowen Braunschweig ile karşılaşacak. (Samokov/18.45) (Fotoğraflı)

5. Kadınlar Basketbol Fikstür Çekimi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 2025-2026 sezonu fikstür çekimi Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek. (İstanbul/11.00/14.00) (Fotoğraflı)

