Karabük Yenice'de Seyir Halindeki Hafif Ticari Araç Alev Topuna Döndü

Yortan Gazameller Mahallesi'nde motor kısmından başlayan yangın tüm aracı sardı

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesinin Gazameller Mahallesi'nde, Rukiye Öztürk'e ait hafif ticari araç seyir halindeyken motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Rukiye Öztürk ve eşi araçtan son anda çıkarak kurtuldu. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sararken, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve çalışmalar devam ediyor.

