DOLAR
42,59 0%
EURO
50,11 0,01%
ALTIN
5.851,75 0%
BITCOIN
3.957.662,77 -1,5%

Karabük Yenice'de Seyir Halindeki Hafif Ticari Araç Alev Topuna Döndü

Karabük Yenice'de seyir halindeki Rukiye Öztürk'e ait hafif ticari araç motorundan alev alarak tamamen yanıp kullanılamaz hale geldi; jandarma ve itfaiye müdahale etti.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 23:28
Karabük Yenice'de Seyir Halindeki Hafif Ticari Araç Alev Topuna Döndü

Karabük Yenice'de Seyir Halindeki Hafif Ticari Araç Alev Topuna Döndü

Yortan Gazameller Mahallesi'nde motor kısmından başlayan yangın tüm aracı sardı

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesinin Gazameller Mahallesi'nde, Rukiye Öztürk'e ait hafif ticari araç seyir halindeyken motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Rukiye Öztürk ve eşi araçtan son anda çıkarak kurtuldu. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sararken, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve çalışmalar devam ediyor.

YENİCE İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALAN HAFİF TİCARİ ARAÇ TAMAMEN YANARAK KULLANILMAZ HALE...

YENİCE İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALAN HAFİF TİCARİ ARAÇ TAMAMEN YANARAK KULLANILMAZ HALE GELDİ.

YENİCE İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALAN HAFİF TİCARİ ARAÇ TAMAMEN YANARAK KULLANILMAZ HALE...

İLGİLİ HABERLER

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da motosikletin çarptığı çocuk yaralandı — Kaza kamerada
2
Amasya Gümüşhacıköy'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
3
Elazığ'da Kontrolü Kaybeden Otomobil Refüje Çıktı: 1 Yaralı
4
Erzincan Belediyesi Zabıta'dan Tandır ve Lavaş Üreticilerine Sıkı Denetim
5
Kayseri'de yasa dışı silah ticareti operasyonu: 1 şüpheli gözaltında
6
Erhürman: Kıbrıs Sorunu İçin 'Dört Maddelik Metodoloji' Şartı
7
Karabük Yenice'de Seyir Halindeki Hafif Ticari Araç Alev Topuna Döndü

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?