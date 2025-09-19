19 Eylül 2025 Gündemi: Erdoğan TEKNOFEST ve Kooperatifçilik Stratejisi

GÜNDEM / 19 Eylül 2025

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Siyaset — Cumhurbaşkanı ve Parti Programları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni ile Atatürk Havalimanı'ndaki TEKNOFEST'e iştirak edecek. (İstanbul/14.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in duruşmalarına katılacak ve Turgutlu Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne iştirak edecek. (İzmir/09.30/Manisa/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama-Yürütme-Siyaset — Bakanlar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı kapsamında "1959'dan Dijital Çağa: Dijital Yollarla Adli İşbirliğinin Modernleştirilmesi" konulu oturumda konuşacak. (Malta) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığına ziyaretlerde bulunacak, Esin Olcay Anadolu Lisesi'nin açılış törenine katılacak ve TEKNOFEST'e ziyaret gerçekleştirecek. (Düzce/10.00/10.30/11.00/İstanbul/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TEKNOFEST'e katılacak. (İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi-Finans

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TEKNOFEST'e katılarak Bakanlığın standını ziyaret edecek. (İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı-Türkiye Kooperatifler Buluşması"na katılacak ve TEKNOFEST'e ziyarette bulunacak. (İstanbul/14.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak. (İstanbul/10.00)

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021-2023 dönemine ilişkin il seviyesinde beşeri sermaye endeksini yayımlayacak. (Ankara/10.00)

Dünya-Diplomasi

İsrail'in Gazze kentini işgal altına alma planı ve bölgeye yönelik saldırılar ile insani yardım girişimini engellemesi sonucu ortaya çıkan krizle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Güncel

TEKNOFEST, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olarak üçüncü gününde teknoloji tutkunlarını İstanbul Atatürk Havalimanı'nda buluşturmaya devam edecek. (İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Diyanet İşleri Başkanlığı'na atanan Safi Arpaguş, Başkanlıkta düzenlenecek törenle görevini Ali Erbaş'tan devralacak. (Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Kültür-Sanat

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Japon Prenses Akiko Mikasa ile birlikte Göbeklitepe'yi ziyaret edecek ve Ayanlar Höyük Kazıları Başlama Töreni'ne katılacak. (Şanlıurfa/10.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muş'ta sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelecek ve Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında ziyaretlerde bulunacak. (Muş/10.00-11.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası, Göztepe-Beşiktaş maçıyla başlayacak. (İzmir/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Trendyol 1. Lig'in altıncı haftası; Serikspor-Bandırmaspor, Eminevim Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK, İstanbulspor-Arca Çorum FK ve Atakaş Hatayspor-Boluspor maçlarıyla başlayacak. (Ankara/14.30/İstanbul/17.00/17.00/Mersin/20.00) (Fotoğraflı)

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde eleme grubu müsabakaları, Bulgaristan'ın Samokov kentinde başlayacak; Bursaspor Basketbol, 2. eleme grubu çeyrek finalinde Almanya'nın Löwen Braunschweig takımıyla karşılaşacak. (Samokov/18.45)

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile beIN Sports arasındaki Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yayın hakları anlaşmasının imza töreni Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak; törende TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile beIN Sports Üst Yöneticisi Yousef Al-Obaidly hazır bulunacak. (İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

