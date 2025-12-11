DOLAR
Kartal'da Soğuğa İnat: Dragos'ta İki Arkadaş Denize Girdi

Kartal Dragos'ta 62 yaşındaki Ömer Kötek ve 47 yaşındaki Muzaffer Sönmez soğuğa rağmen denize girip yüzdü; ikili düzenli denizin kendilerini zinde tuttuğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 13:01
Mega kent İstanbul’da termometreler on derecelere kadar düştü. Kartal Dragos sahilinde soğuğa meydan okuyan 62 yaşındaki Ömer Kötek ile 47 yaşındaki Muzaffer Sönmez sahile gelerek denize girdi.

Sahildekileri şaşkına çeviren anlar

Aralık ayında soğuğa rağmen denize giren ikiliyi gören vatandaşlar hayrete düştü. Soğuk suyun keyfini çıkaran arkadaşları görenlerin adeta içi titrerken, Kötek ve Sönmez düzenli denize girmenin kendilerini zinde tuttuğunu belirtti.

Açıklamalar

Muzaffer Sönmez denize girişleri ve sağlık iddialarıyla ilgili şunları söyledi: "Yazın başından itibaren burada denize giriyoruz, deniz güzel. Herkese tavsiye ederiz. Soğuk değil, deniz 15 derece. İlk denize girdiğimizde hava sıcaklığı 26 dereceydi ama deniz 12 buçuk derecedeydi. Şuan dışarısı 11 derece olmasına rağmen deniz suyu sıcaklığı 15 derece. Dışarıda üşüyorsun ama deniz içerisinde herhangi bir şey yok. Vücudu dinç tutuyor. Yazdan beri hiç hasta olmadık. Yazın başından beridir giriyorduk, her gün girmeye devam ettik. Hala da devam ediyoruz. 47 yaşındayım, denize girmeden önce tenis oynayıp geldik. Orada bir spor buradan ikinci bir spor"

Ömer Kötek ise 20 senedir devamlı denize girdiğini belirterek şunları aktardı: "62 yaşındayım. Su şuan iyi. 6 derecede 2 saat yüzdüm. Faydası oluyor. Hiç hasta olmuyoruz. 20 senedir devamlı denize giriyorum. Grip olmazsın sağlıklı olursun. Bugünde yaklaşık 1 buçuk saattir yüzüyorum. Şuan deniz 14 buçuk derece. Eskiden daha soğuktu. 365 gün hiç ara vermeden denize girdim"

