19. Kunduz Güreşleri'nin Şampiyonu Feyzullah Öztürk

Feyzullah Öztürk, 19. Kunduz Güreşleri'nin Başpehlivanı!

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde gerçekleştirilen 19. Kunduz Yağlı Güreşleri, büyük bir coşkuyla sona erdi. CW Enerji Türkiye Yağlı Güreşler Ligi kapsamında düzenlenen bu etkinlikte, rakibi Orhan Okulu'yu geride bırakan Feyzullah Öztürk, başpehlivanlık unvanını elde etti.

Güreşe Katılım ve Rekabet

Kunduz Yaylası'nda üç gün süren güreşlere toplamda 1507 güreşçi katıldı. Bunların 74'ü başpehlivan olarak mücadele verdi. Güreş ağası unvanı ise 9 milyon 155 bin lira teklif vererek Hüseyin Güler tarafından alındı.

Ödül Töreni

Finalde Orhan Okulu'yu yenerek büyük bir başarıya imza atan Feyzullah Öztürk, 19. Kunduz Güreşleri’nin başpehlivanı olmanın gururunu yaşadı. Üçüncülük derecesi ise Enes Doğan ve Erkan Taş arasında paylaşıldı.

Öztürk'ün altın kemeri, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül tarafından takdim edildi. Güreş etkinliği, çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş tarafından ilgiyle takip edildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 19'uncusu gerçekleştirilen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreşler Ligi Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü 19. Kunduz Yağlı Güreşleri'nde, rakibi Orhan Okulu'yu mağlup eden Feyzullah Öztürk başpehlivanlığa ulaştı. Güreşler, Kunduz Yaylası'nda üç gün sürdü.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 19'uncusu gerçekleştirilen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreşler Ligi Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü 19. Kunduz Yağlı Güreşleri'nde, rakibi Orhan Okulu'yu mağlup eden Feyzullah Öztürk başpehlivanlığa ulaştı. Güreşler, Kunduz Yaylası'nda üç gün sürdü.