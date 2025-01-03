2023'te Türkiye Otoyollarında 1,1 Milyar Araç Geçti

Türkiye Otoyollarında Rekor Geçiş Sayısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) ile yapılan otoyol ve köprülerde 1 milyar 80 milyon 384 bin 814 aracın geçtiğini duyurdu.

Nüfusun 12 Katı Araç Geçişi

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de yaklaşık 31 milyon kayıtlı araç bulunduğunu belirterek, "Türkiye nüfusunun yaklaşık 12 katı kadar araç otoyolları kullandı" ifadesini kullandı.

Geçiş Verileri ve Popüler Otoyollar

KGM’ye bağlı otoyollardan 570 milyon 382 bin 22 aracın geçtiğini kaydeden Uraloğlu, Mahmutbey-Edirne Otoyolu'ndan 111 milyon 406 bin 244, İstanbul-Ankara Otoyolu'ndan 170 milyon 993 bin 515, Adana Otoyolu'ndan 43 milyon 613 bin 691, Mersin Otoyolu'ndan 35 milyon 962 bin 73, Çeşme-İzmir-Aydın Otoyolu'ndan ise 50 milyon 664 bin 150 araç geçişi sağlandığını belirtti.

Köprülerden Geçişler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 71 milyon 814 bin 940, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden ise 85 milyon 927 bin 409 araç geçti.

KÖİ Projeleri ile Artan Geçiş Sayıları

Bakan Uraloğlu, KÖİ ile hayata geçirilen projelerde ise 510 milyon 2 bin 792 aracın geçiş yaptığını belirterek, Kuzey Marmara Otoyolu'ndan 428 milyon 181 bin 650, Malkara Çanakkale Otoyolu'ndan 3 milyon 786 bin 539, İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan 55 milyon 524 bin 297, Ankara-Niğde Otoyolu'ndan 9 milyon 366 bin 630, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'ndan 10 milyon 353 bin 134, Aydın-Denizli Otoyolu'ndan ise 2 milyon 790 bin 542 araç geçişi gerçekleştirdiğini aktardı.

Köprülerde Bir Yılda Geçiş Sayıları

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 21 milyon 201 bin 416, Osmangazi Köprüsü'nden 19 milyon 464 bin 305, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 2 milyon 684 bin 738 aracın geçtiğini ifade eden Uraloğlu, Türkiye'nin ulaşım altyapısının güçlendiğini vurguladı.