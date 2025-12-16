DOLAR
Mardin'de mısır kurutma silosu çöktü: 1 ölü

Mardin'in Derik ilçesinde mısır kurutma silosunun çökmesi sonucu Gökhan Savucu (27) yaşamını yitirdi; olayla ilgili inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 00:23
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 00:25
Kaza ayrıntıları

Olay, akşam saatlerinde Mardin’in Derik ilçesi Çataltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede özel bir firmaya ait mısır kurutma silosu henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Çökme sırasında Gökhan Savucu (27) silonun demir yığınlarının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla enkazın altından çıkarılan Savucu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi otopsi için Derik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Savucu’nun 3 gün önce baba olduğu öğrenildi.

Soruşturma

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

