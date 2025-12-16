Mardin'de mısır kurutma silosu çöktü: 1 ölü

Kaza ayrıntıları

Olay, akşam saatlerinde Mardin’in Derik ilçesi Çataltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede özel bir firmaya ait mısır kurutma silosu henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Çökme sırasında Gökhan Savucu (27) silonun demir yığınlarının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla enkazın altından çıkarılan Savucu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi otopsi için Derik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Savucu’nun 3 gün önce baba olduğu öğrenildi.

Soruşturma

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MARDİN’İN DERİK İLÇESİNDE MISIR KURUTMA SİLOSUNUN ÇÖKMESİ SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ