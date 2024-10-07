2024 İpek Yolu Rallisi Brüksel'de Tanıtıldı

2024 İpek Yolu Rallisi'nin Brüksel Sunumu
Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Faruk Kaymakcı, 2024 İpek Yolu Rallisi hakkında önemli bilgiler paylaştı.
Etkinliğe Katılanlar
Brüksel'deki Daimi Temsilcilik binasında gerçekleştirilen etkinliğe, Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim ve ralli rotasındaki ülkelerin temsilcileri katıldı. Çok sayıda Türk ve yabancı misafir de etkinlikte yer aldı.
Kaymakcı'nın Anıları
Büyükelçi Kaymakcı, bu yaz Almanya'dan başlayarak Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan, Türkiye, İran, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Rusya'dan geçerek Moğolistan'a ulaşan rallinin bir kısmına katıldığını anlattı. Kaymakcı, anılarını kişisel fotoğraflar eşliğinde sundu.
Kültürel Zenginlik ve Misafirperverlik
Kaymakcı, karşılaştıkları misafirperverlik ve kültürel zenginliklerin etkisinden övgüyle söz etti. Bu gibi etkinliklerin dostlukları pekiştirdiğini ve gümrüklerin işleyişini deneyimleme fırsatı sunduğunu vurguladı.
Bağlantılılık Mesajı
Büyükelçi, "Brüksel'de Batı-Doğu arasında bağlantılılığı geliştirmek için çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.
Ge未来 Hedefler
Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, 18 yıldır düzenledikleri rallinin ilk kez Moğolistan'a ulaşmasından duyduğu memnuniyeti paylaştı. Ayrıca, 2025 rallisinin 11 Mayıs'ta Brüksel'den başlayacağı hedefini duyurdu.
Rallinin Özelliği
Dünyanın en uzun rallisi olarak bilinen İpek Yolu (Silk Road) Rallisi, hızdan ziyade ödevlere dayalı bir yapı taşıyor.