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2024 İpek Yolu Rallisi Brüksel'de Tanıtıldı

2024 İpek Yolu Rallisi, Brüksel'de düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Büyükelçi Kaymakcı, yolculuktan izlenimlerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 15:56
2024 İpek Yolu Rallisi Brüksel'de Tanıtıldı

2024 İpek Yolu Rallisi'nin Brüksel Sunumu

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Faruk Kaymakcı, 2024 İpek Yolu Rallisi hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Etkinliğe Katılanlar

Brüksel'deki Daimi Temsilcilik binasında gerçekleştirilen etkinliğe, Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim ve ralli rotasındaki ülkelerin temsilcileri katıldı. Çok sayıda Türk ve yabancı misafir de etkinlikte yer aldı.

Kaymakcı'nın Anıları

Büyükelçi Kaymakcı, bu yaz Almanya'dan başlayarak Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan, Türkiye, İran, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Rusya'dan geçerek Moğolistan'a ulaşan rallinin bir kısmına katıldığını anlattı. Kaymakcı, anılarını kişisel fotoğraflar eşliğinde sundu.

Kültürel Zenginlik ve Misafirperverlik

Kaymakcı, karşılaştıkları misafirperverlik ve kültürel zenginliklerin etkisinden övgüyle söz etti. Bu gibi etkinliklerin dostlukları pekiştirdiğini ve gümrüklerin işleyişini deneyimleme fırsatı sunduğunu vurguladı.

Bağlantılılık Mesajı

Büyükelçi, "Brüksel'de Batı-Doğu arasında bağlantılılığı geliştirmek için çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Ge未来 Hedefler

Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, 18 yıldır düzenledikleri rallinin ilk kez Moğolistan'a ulaşmasından duyduğu memnuniyeti paylaştı. Ayrıca, 2025 rallisinin 11 Mayıs'ta Brüksel'den başlayacağı hedefini duyurdu.

Rallinin Özelliği

Dünyanın en uzun rallisi olarak bilinen İpek Yolu (Silk Road) Rallisi, hızdan ziyade ödevlere dayalı bir yapı taşıyor.

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