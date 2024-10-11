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2024 Nobel Barış Ödülü Nihon Hidankyo'ya Verildi

Nobel Barış Ödülü, nükleer silahlardan arındırma çabaları nedeniyle Japon Kuruluş Nihon Hidankyo'ya verildi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 12:04
2024 Nobel Barış Ödülü Nihon Hidankyo'ya Verildi

2024 Nobel Barış Ödülü Sahibi Belli Oldu

2024 Nobel Barış Ödülü, nükleer silahların yayılmasını engelleme ve dünya genelinde barış ve güvenliği sağlama konusundaki özverili çalışmaları nedeniyle Japon sivil toplum kuruluşu Nihon Hidankyo'ya verildi.

Nihon Hidankyo'nun Rolü

Nihon Hidankyo, Japonya'da nükleer silahların yasaklanması ve bu silahların yok edilmesi için uzun yıllardır mücadele eden bir organizasyondur. Kuruluş, nükleer silahların insanlığa verdiği zararları ön plana çıkarmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır.

Nobel Ödülü ve Önemi

Nobel Barış Ödülü, barışı sağlamak adına yapılan katkılar ve mücadeleler için büyük bir prestij taşımaktadır. Bu yılki ödül, nükleer silahların tehlikelerine dikkat çekerek, barışın korunması açısından kritik öneme sahip bir mesaj vermektedir.

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