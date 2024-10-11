2024 Nobel Barış Ödülü Nihon Hidankyo'ya Verildi

2024 Nobel Barış Ödülü Sahibi Belli Oldu

2024 Nobel Barış Ödülü, Japon kuruluş Nihon Hidankyoya, nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya için yürüttüğü çabalar nedeniyle verildi. Ödül, Norveç'in başkenti Oslo'daki Norveç Nobel Enstitüsü'nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklandı.

Nükleer Silahların Yıkıcılığına Dikkat Çekiliyor

Hibakuşa (atom bombalarından kurtulanlar) olarak bilinen grubun nükleer silahların bir daha kullanılmaması gerektiğini savunan çalışmaları, Norveç Nobel Komitesi tarafından takdir edildi. Komite, Hibakuşanın tanıklığının benzersiz bir anlam taşıdığını belirterek, onların deneyimlerini paylaşarak nükleer silahların yarattığı yıkımı dünyaya anlatma çabasını onurlandırdı.

Atom Bombası Tarihinde Bir Dönüm Noktası

Ödül, Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarının 79. yıl dönümünde açıklandı. ABD, 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya attığı atom bombası ile kentin büyük bir kısmını yok etmişti ve burada 80 bin kişi ölmüştü. Üç gün sonra Nagazaki'ye atılan başka bir atom bombası da en az 40 bin kişinin yaşamına mal oldu. Bu trajedi, nükleer silahların neden olduğu yıkımın sembolü olmaya devam ediyor.

Nobel Ödülleri ve Tarihçesi

İsveçli endüstriyelist Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine kurulan Nobel Vakfı, fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp gibi alanlarda insanlığa hizmet edenleri onurlandırmak amacıyla her yıl ödüller vermektedir. Nobel Ödüllerinin ilki 1901 yılında verilmiş olup, o zamandan bu yana birçok önemli isme sahiptir.

Ödül törenleri, 10 Aralık'ta düzenlenmektedir. Ancak, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları ile Koronavirüs pandemisi nedeniyle bazı yıllarda bu ödüllerin verilmediği durumlar olmuştur.