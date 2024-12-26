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2024 Türkiye'sinde Ekim Ayı: Olaylar ve Gelişmeler

Ekim ayı, Türkiye'de önemli olaylara sahne oldu. Fetullah Gülen'in ölümü, TUSAŞ'a saldırı gibi olaylar öne çıktı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 11:04
2024 Türkiye'sinde Ekim Ayı: Olaylar ve Gelişmeler

Ekim 2024: Bir Ayın Önemli Gelişmeleri

Türkiye, Ekim 2024'te birçok önemli olaya şahitlik etti. 1960'lardan beri devlet içinde gizli örgütlenerek anayasal düzeni sarsmayı hedefleyen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, ABD'de 83 yaşında hayatını kaybetti. Gülen, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen ve 252 kişinin hayatını kaybettiği darbe girişiminin arkasındaki isim olarak biliniyordu.

23 Ekim'de ise savunma sanayiinin önemli kuruluşlarından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ)’a PKK’lı iki terörist tarafından yapılan silahlı ve bombalı saldırı, ülkeyi derinden sarstı. Saldırıda 5 kişi şehit olurken, 22 kişi yaralandı. Şehit olan güvenlik görevlileri ve TUSAŞ çalışanları büyük bir törenle uğurlandı.

Ekim'deki Diğer Önemli Gelişmeler

Ekim ayı boyunca yaşanan bazı önemli olaylar şöyle:

  • 1 Ekim: Gazeteci Güneri Civaoğlu, kanser tedavisi sonrası 85 yaşında hayatını kaybetti.
  • 2 Ekim: Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada, çeşitli mahkumiyetler ve beraat kararları verildi.
  • 3 Ekim: Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, beyin kanseri üzerine önemli bir keşif yapıldığını duyurdu.
  • 4 Ekim: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis ve bilişim suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.
  • 6 Ekim: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
  • 19 Ekim: Bebeklerin sağlık hizmetlerinden haksız kazanç sağlamakla suçlanan özel hastanelerinin ruhsatı iptal edildi.
  • 20 Ekim: Fetullah Gülen'in ölümü üzerine, MİT tarafından yapılan açıklamada, onun vatanına ihanetinin son bulduğuna vurgu yapıldı.
  • 23 Ekim: TUSAŞ'a yönelik düzenlediği saldırıda şehit olanlar, devlet töreniyle anıldı.

Ekim ayı, Türkiye'de hem sosyal hem de siyasi açıdan zorlu günlerin habercisi oldu. Fetullah Gülen’in ölümü ve TUSAŞ'a yapılan saldırının ardından, güvenlik operasyonları ve hukuksal süreçlerin hızlandığı bir döneme girdi.

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