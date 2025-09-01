2025-2026 Adli Yılı Açıldı — Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'ten İnfaz ve Yargı Reformu Çağrısı

2025-2026 Adli Yılı törenle açıldı

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Yargıtay'daki İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonunda düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile çok sayıda yargı mensubu ve davetlinin katıldığını belirtti.

Kerkez'in konuşmasından öne çıkanlar

Kerkez, konuşmasında günümüzde iyinin ve kötünün, haklının ve haksızın, mağdurun ve suçlunun mücadelesinin en yoğun şekilde Gazze'de yaşandığını vurguladı. Kerkez, "Zalimin zulmüne ses çıkarmamak ise neredeyse zalimin zulmü kadar acıdır. Hiçbir inanış, hiçbir düşünce ve hiçbir gerekçe, savunmasız insanları, kadınları ve özellikle çocukları, yerinden etmeyi, aç bırakmayı ve öldürmeyi haklı kılamaz. Dünyanın ve insanlığın bir an önce insafa gelmesini ve bu insanlık dramının, toplu katliamların ve soykırımın sona ermesini yürekten diliyorum. Bu insanlık dışı tutumundan dolayı İsrail'i nefretle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Hak mücadelesinin sürekliliğine dikkat çeken Kerkez, adaletin hakkı verip hukuku korumak olduğunu belirterek, yargının bağımsız ve sadece delillere göre hareket etmesi gerektiğini vurguladı: "Yargı hiçbir beklenti veya korku içinde olmadan, kamuoyunun ve sosyal medyanın baskısı ve etkisi altında kalmadan, tamamen ve sadece gerçekler ve deliller ışığında, vicdani kanaatine göre hareket etmelidir."

Hakimlerin tarafsızlığına ilişkin olarak Kerkez, "Hakim dosyanın kapağını tekrar kapatana kadar kendi kişisel düşünce ve varsa önyargılarından da sıyrılmayı başarabilmelidir." görüşünü paylaştı.

Dava yükü ve karar süreleri

Kerkez, yargı alanında öncelikli çözüm gerektiren iki konunun dava dosya sayısının azaltılması ve karar süresinin kısaltılması olduğunu belirtti. Bu kapsamda, "Çok sayıda dava açılmasının ve yargılama süresinin uzun olmasının sebeplerinin iyi tahlil edilerek çözümlerin tespit edilmesi ve ihtiyaç halinde mevzuat değişiklikleriyle bu çözümlerin hayata geçirilmesi gerekir." çağrısını yineledi.

Yargıtay'daki dosya sayısının geçen yıldan bu yana 420 binlerden 300 binlere düştüğünü söyleyen Kerkez, mevcut sayının hâlâ "korkunç" olduğunu ifade etti. Ayrıca Yargıtay'ın önceki adli yıldan bu yana 313 bin dosya karara bağlandığını belirterek, bu başarı nedeniyle genel kurul, daire başkanları, Yargıtay üyeleri, tetkik hakimleri ve Yargıtay savcılarını kutladı.

İnfaz rejimi ve mağdur tazminatı

Toplumsal adaleti zedeleyen algılardan birinin cezaların yeterince infaz edilmediği olduğuna değinen Kerkez, "İnfaz rejimimizin toplumun beklentilerine uygun bir bakış açısıyla yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Mağdurların zararlarının giderilmesi gerektiğini vurgulayan Kerkez, manevi tazminat konusunda içtihadın gözden geçirilmesini önerdi: "Suçlu yüzünden kolunu, bacağını, gözünü kaybeden bir mağdurun alacağı tazminat miktarı belirlenirken, mağdurun zenginleşmesi meselesi değil, bir koldan, bir gözden ne kadar miktar paraya vazgeçilebileceği hesaplanmalıdır." Ayrıca, devletin maddi zarara uğradığı suçlarda suçlunun cezasını çekmesinin yanında verdiği zararı giderinceye kadar etkili bir infaz sisteminin sürdürülebilmesi gerektiğini belirtti.

Kerkez, etik ilkelerin kamu görevi yürüten her meslek grubu için vazgeçilmez olduğunu hatırlattı.

Kapanış ve mesaj

Yeni adli yılda yargı mensuplarına başarı dileyen Kerkez, adaletin toplum için taşıdığı önemi şu sözlerle özetledi: "Adalet huzurun temelidir. Adalet barışın temelidir. Adalet hoşgörünün temelidir. Adalet liyakatin temelidir. Adalet ekonominin temelidir. Adalet demokrasinin temelidir. Adalet cumhuriyetin temelidir. Adalet insanlığın temelidir. Adalet mülkün temelidir."

Kerkez, yargı çalışanlarının "çok ağır bir dosya yükü altında büyük bir özveriyle çalıştıklarını" vurgulayarak vatandaşlara en hızlı ve en adaletli hizmeti sunma taahhüdünde bulundu.