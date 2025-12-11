İzmir'de Belediye İşçileri Yarım Gün İş Bıraktı: Ödeme Krizi ve 300+ İşçi Talebi

İzmir'de Belediye İşçileri Yarım Gün İş Bıraktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde çalışan işçiler, ödeme krizi ve işten çıkarılmak üzere havuza alınan 300'den fazla işçinin işe iade talebiyle yürüyüşlerinin 4’üncü gününde yarım gün iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Eylem, daha önce düzenlenen "Çıplak Maaşa Çıplak Ayak Yürüyüşü"nün devamı niteliğindeydi. Konak Pier'den başlayıp Kültürpark Basmane Kapısı önünde son bulan yürüyüş boyunca işçiler, Fevzipaşa Caddesi'nde kortej oluşturarak sloganlarla tepkilerini dile getirdi.

Hedefteki Şirketler ve Talepler

İZENERJİ, İZELMAN, İZTEK ve Egeşehir çalışanlarının başlattığı eylemlerde, aylardır süren maaş aksaması ve havuzda bekletilen 300'den fazla çalışanın tekrar işe alınması talepleri ön planda tutuldu.

Sendika Başkanlarının Tepkileri

Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grubu Sözcüsü Yağmur Yurdakul’un sözlerine tepki gösterdi. Gül, çözüm masası kurulması gerektiğini vurgulayarak, "Tasarruf işçinin ekmeğinden olmaz" dedi ve bürokratların yanlış bilgi verdiğini savundu. Gül, toplamda 370 arkadaşlarının havuzda beklediğini belirtti ve siyasetin kurbanı olmak istemediklerini ifade etti.

Genel-İş İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Engin Topal ise eylemin siyasi söylemlerle ilişkilendirilemeyeceğini belirterek, maaşların üç taksitte verilmesinin çalışanların yaşam hakkını zora soktuğunu söyledi. Topal, "Siyasi düşüncelerinize bizi alet edemeyeceksiniz" diyerek DİSK tarihine atıf yaptı.

Genel-İş İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Serap Yılmaz, CHP’li Yurdakul’a yönelik eleştirisinde, mecliste oturmanın yeterli olmadığını, meclis üyelerinin alana gelip işçilerin sorunlarını dinlemesi gerektiğini belirtti: "O sandalyede oturmakla olmuyor." Yılmaz, bürokratlara ve milletvekillerine işçilere sahip çıkma çağrısı yaptı.

Genel-İş İzmir 9 No’lu Şube Başkanı Sedat Kenar da meclis üyelerinin tutumuna tepki göstererek, makul ve kabul edilebilir bir ödeme takvimi istediklerini; "Emeğin siyaseti olmaz, yalnızca onuru olur" dedi.

Çözüm Çağrısı

Sendika temsilcileri, başkana ve yetkililere çağrı yaparak bir çözüm masası kurulmasını, havuzdaki işçilerin işe iadesi ve net bir ödeme takvimi açıklanmasını talep etti. Eylemler, talepler karşılanana dek sürecek sinyalini verdi.

