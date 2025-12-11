Eskişehir'de Felç Kalan Motosiklet Sürücüsü, Tedavi Sırasında Dava Şoku

Eskişehir'de felç kalan motosiklet sürücüsü tedavi sırasında dava açıldığını öğrendi

Eskişehir'de kullandığı motosikletin bir araca arkadan çarpması sonucu felç kalan 23 yaşındaki Yusuf Çakır, tedavi sürecinde karşı tarafın kendisinden şikâyetçi olduğunu ve dava açıldığını öğrenerek ikinci bir şok yaşadığını anlattı.

Kaza ve ağır yaralanma

Olay, Eskişehir-Ankara çevreyolu üzerinde meydana geldi. Çakır, 35 BIP 389 plakalı motosikletiyle en sol şeritte seyir halindeyken, tali yoldan çıkan ve iddiasına göre en sol şeride geçen Muhammed E.T. (19) yönetimindeki 26 DG 770 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpma sonrası ağır yaralanan Çakır, günlerce Yunus Emre Devlet Hastanesi yoğun bakımında tedavi gördü.

Çakır, kaza sonrası bilincini kaybettiğini, omurgasının kırıldığını ve T5-T7 omurları arasına platin takıldığını belirtti. Yoğun bakımda geçen süreyle ilgili olarak 15 günlük tedavi ve 4 günlük entübe sürecinden söz etti.

Dava iddiası: Tedavi sürerken şikâyet

Servise çıktıktan sonra gördüğü sürprizden bahseden Çakır, bagajına çarptığı aracın sürücüsünün kendisinden şikâyetçi olduğunu öğrendiğini söyledi. Karşı tarafın maddi hasar ve psikolojik zarar iddiasıyla sigorta şirketine tazminat davası açtığını, bunun kendisini derinden üzdüğünü ifade etti.

Çakır, kazaya ilişkin hata oranının yüzde 50 olarak belirlendiğini ve uygulanan 'arkadan çarpma ihlali' oranının değiştirilmesi gerektiğini savundu. Hız hatası iddialarına karşı en fazla yüzde 20'lik bir hız hatası olabileceğini belirterek hak arayışını sürdüreceğini dile getirdi.

Günlük yaşamı ve tedavi süreci

Felç nedeniyle göğsünün en alt kısmı ile T5 bölgesinden aşağısını hissetmediğini söyleyen Çakır, idrar ve büyük abdest kontrolünü de kaybettiğini, bu ihtiyaçlarını annesine bağımlı olarak sürdürdüğünü aktardı. Yaklaşık 17 aydır fizik tedavi gördüğünü ve iki Eylül hizmet binasında tedavisine devam ettiğini belirtti.

Uyarı ve çağrı

Motosiklet kullanıcılarına seslenen Çakır, ekipman kullanımının önemine vurgu yaptı. Montunun olmadığını, montu olsaydı durumların farklı olabileceğini düşündüğünü ifade etti. Kaskının iyi olduğunu ve bu sayede kafa travması yaşamadığını belirterek kask, mont ve diğer koruyucu ekipmanların kullanımına dikkat edilmesini önerdi. Ayrıca tali yoldan ana yola çıkan sürücülere karşı özellikle dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Yusuf Çakır'ın anlatımı, hem trafik güvenliği hem de kazazedelerin tedavi sürecinde karşılaşabilecekleri hukuki sorunlara dair önemli bir örnek oluşturuyor.

ESKİŞEHİR’DE BİR ARACA ARKADAN ÇARPARAK FELÇ KALAN YUSUF ÇAKIR