Ordu'da Yüksek Kesimler Beyaza Büründü — Kar 10 cm'e Ulaştı

Ordu'nun yüksek kesimlerinde sabah başlayan kar yağışıyla kar kalınlığı yaklaşık 10 cm'e ulaştı; şehir merkezinde sıcaklık 10 dereceye kadar düştü.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 11:57
Ordu'da Yüksek Kesimler Beyaza Büründü — Kar 10 cm'e Ulaştı

Ordu'da yüksek kesimler beyaza büründü

Sabah başlayan kar yağışı yer yer 10 cm'e ulaştı

Ordu'nun yüksek kesimleri, dün akşam şehir merkezinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanağın ardından sabah saatlerinde karla kaplandı.

Şehir merkezinde hava sıcaklıkları 10 dereceye kadar düştü; mevsim normallerinin altında seyreden soğuk hava, yüksek rakımlı bölgelerde etkisini gösterdi.

Etkili kar yağışı sonrası Aybastı, Korgan, Kabadüz, Mesudiye ve Kumru ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Bazı vatandaşlar Korgan ilçesinin yüksek kesimlerine çıkarak karla kaplı manzaralarda fotoğraf çekti.

