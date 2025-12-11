Ordu'da Yüksek Kesimler Beyaza Büründü — Kar 10 cm'e Ulaştı

Ordu'da yüksek kesimler beyaza büründü
Sabah başlayan kar yağışı yer yer 10 cm'e ulaştı
Ordu'nun yüksek kesimleri, dün akşam şehir merkezinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanağın ardından sabah saatlerinde karla kaplandı.
Şehir merkezinde hava sıcaklıkları 10 dereceye kadar düştü; mevsim normallerinin altında seyreden soğuk hava, yüksek rakımlı bölgelerde etkisini gösterdi.
Etkili kar yağışı sonrası Aybastı, Korgan, Kabadüz, Mesudiye ve Kumru ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.
Bazı vatandaşlar Korgan ilçesinin yüksek kesimlerine çıkarak karla kaplı manzaralarda fotoğraf çekti.
