Mitral Kapak Yetersizliğine Mandallama (MitraClip) ile Tedavi

Mitral kapak yetersizliğinin nedenleri, belirtileri ve kasık yoluyla uygulanan MitraClip mandallama tekniği ile tedavi süreci Prof. Dr. Mehmet Mustafa Can tarafından anlatılıyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 12:01
Mitral kapak yetersizliği, çeşitli nedenlerle gelişebilir ve zamanla kalp yetmezliğine yol açabilir. Medicana Sağlık Grubu Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet Mustafa Can, hastalığın mekanizmalarını ve modern tedavi seçeneklerini değerlendirdi.

Nedenleri ve mekanizmalar

Mitral kapak yetersizliği; mitral kapak yaprakçıklarının tam kapanmaması sonucu kanın sol atriyuma geri sızmasıyla ortaya çıkar. Bu durum kalbin etkin pompalama kapasitesini azaltarak kalp yetmezliğine zemin hazırlayabilir. Ayrıca kalp yetmezliği, mitral yetersizliği kötüleştirerek iki durum arasında karşılıklı bir etkileşim oluşturabilir.

Mitral kapak prolapsusu (MVP) ve diğer nedenler arasında yaşa bağlı değişiklikler, enfeksiyon kaynaklı hasar, kalp krizi, kalp kasının genetik hastalıkları, ışın tedavisi, atriyal fibrilasyon ve mevcut kalp yetersizliği sayılmaktadır. Bazı kalp yetmezliği türlerinde sol dal bloğu gibi elektriksel problemler, kalp duvarlarının eş zamanlı çalışmasını bozarak mitral yetersizliği geliştirebilir; bu durumda CRT (kalp pili) uygulaması mitral yetersizliği düzeltebilir.

Belirtiler ve hastalığın seyri

Hafif ve orta derecede kaçaklar genellikle belirti vermez ve özel tedavi gerektirmeyebilir. Ancak gelen kanın yarısından fazlası geri kaçıyorsa, sorun ileri dereceye ulaşmış demektir. İleri mitral yetersizliğinde vücuda gönderilen kan miktarı azalır; kalp daha fazla çalışmak zorunda kalır ve sonuçta nefes darlığı, çabuk yorulma, çarpıntı veya bacaklarda şişlik gelişir. En ileri safhada kalp yetmezliği ile yaşam kalitesi ciddi oranda bozulur.

MitraClip ile mandallama tedavisi

Prof. Dr. Mehmet Mustafa Can, MitraClip tedavisinin önemini vurgulayarak, daha önce mitral yetersizliğin standart tedavisinin kalp-akciğer makinesinin kullanılmasını ve açık kalp ameliyatını gerektirdiğini belirtti. MitraClip ise daha az invaziv bir yöntemdir: kasıktan femoral ven yoluyla yerleştirilen bir kateter aracılığıyla klips atriyuma yönlendirilir ve kaçak olan noktaya yerleştirilir. Klipsin kolları iki kapakçık yaprağını bir arada tutacak şekilde kapatılır; ultrason görüntüleriyle MR azalması doğrulanırsa klips serbest bırakılabilir veya yeniden konumlandırılabilir.

Özellikle ileri yaştaki ve açık cerrahi için uygun olmayan hastalarda, göğüs kesisi olmadan uygulanan MitraClip tedavisi nefes almayı kolaylaştırıp hareket kapasitesini artırabilir ve uzun vadede kalbin yapısal bozulmasını önlemeye yardımcı olabilir.

Tedavi süreci ve hasta bilgilendirmesi

Tedavi öncesinde hastalara yemek borusundan ekokardiyografi yapılması gerekmektedir; bu süreci kardiyoloji ekibi organize eder. İşlem sonrasında ise genellikle kan sulandırıcı ilaçların kullanılması gerekir ve hastaların bu konuda dikkatli olması önemlidir. MitraClip uygulamasını gerçekleştiren kardiyoloji doktoru, tüm süreç boyunca hastayı ayrıntılı şekilde bilgilendirmelidir.

Özetle, MitraClip ile yapılan mandallama tekniği, doğru hasta seçimiyle mitral kapak yetersizliğinin açık cerrahiye alternatif olarak güvenli ve etkili bir tedavi seçeneği sunmaktadır.

