Antalya Limanı'nda Uluslararası Halk Sağlığı Tatbikatı — MERS‑CoV Senaryosu

Antalya Limanı'nda geniş katılımlı halk sağlığı tatbikatı

Antalya Limanı Sahil Sağlık Denetleme Merkezi tarafından, uluslararası giriş noktalarında halk sağlığı acil durumlarına karşı hazırlık seviyesini ölçmek amacıyla geniş katılımlı bir Halk Sağlığı Acil Durum Tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat, Antalya Limanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Dr. Suat Seyitoğlu’nun onayladığı senaryo çerçevesinde uygulandı.

Senaryo ve HSADP'nin aktive edilmesi

Senaryoya göre, özellikle Arap Yarımadası’nda görülen ve ağır solunum yolu hastalığı ile böbrek yetmezliği tablosuna yol açabilen MERS‑CoV enfeksiyonunun Dünya Sağlık Örgütü tarafından yeniden rapor edildiği belirtildi. Bu kapsamda bölgede seyreden XXX adlı yük gemisi, yüksek ateş ve nefes darlığı şikayeti bulunan bir Türk mürettebat ile gemi ambarında tespit edilen iki kaçak yolcunun bildirilmesi üzerine riskli olarak değerlendirildi. Geminin kalkış limanı, epidemiyolojik risk durumu ve hastanın semptomları birlikte analiz edilerek olay "uluslararası yayılım gösterebilecek halk sağlığı acil durumu" olarak sınıflandırıldı ve Antalya Limanı Halk Sağlığı Acil Durum Planı (HSADP) aktive edildi.

Hastane sevkleri ve müdahale

Tatbikat kapsamında limanda görevli birimler hızla harekete geçirilerek hasta mürettebat, bulaşıcı hastalıklara uygun ekipmanla donatılmış 112 ambulansı tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Gemide bulunan kaçak yolcular da muayene, tetkik ve gerekli işlemler için aynı hastaneye yönlendirildi. Senaryo doğrultusunda gerçekleştirilen tüm uygulamalar, kurumlar arası iletişim, iş birliği ve müdahale kapasitesinin ölçülmesi amacıyla yapıldı.

Katılımcı kurumlar

Tatbikata katılan kurumlar: Antalya Limanı Mülki İdare Amirliği, Antalya Liman Gümrük Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Antalya Liman Başkanlığı, Antalya Sahil Sağlık Denetleme Merkezi, Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş, Antalya Emniyeti Deniz Polisi ve Trafik Şube, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Göç İdaresi, İl Sağlık Müdürlüğü birimleri, 112 ve UMKE, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile AFAD kurumları yer aldı. Tatbikatın başarıyla tamamlandığı ve kurumların acil durum müdahale kapasitesinin değerlendirildiği bildirildi.

