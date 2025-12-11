DOLAR
Bursa'da Üst Geçidi Kullanmayan Yaya Otomobille Çarpıştı

Bursa'da üst geçidi kullanmayıp ana yolu geçen yaya, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı; olay Osmangazi'de sabah 05:30'da meydana geldi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 12:03
Olay Yeri ve Zaman

Olay, saat 05:30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı Merinos Parkı kuzey girişi önünde meydana geldi.

Olayın Ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, 100 metre ileride bulunan üst geçidi kullanmayıp araçların aralıklarla geçmesini fırsat bilen M.M.Ö. (36), ana yoldan karşıya geçmek istedi. Karşıya geçtiği sırada, sürücülüğünü Ş.S.T.'nin yaptığı 16 AIA 707 plakalı otomobilin çarpması sonucu yere savruldu.

Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön camı kırılırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikatını sürdürüyor.

