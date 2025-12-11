Bursa'da Üst Geçidi Kullanmayan Yaya Otomobille Çarpıştı
Olay Yeri ve Zaman
Olay, saat 05:30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı Merinos Parkı kuzey girişi önünde meydana geldi.
Olayın Ayrıntıları
Edinilen bilgiye göre, 100 metre ileride bulunan üst geçidi kullanmayıp araçların aralıklarla geçmesini fırsat bilen M.M.Ö. (36), ana yoldan karşıya geçmek istedi. Karşıya geçtiği sırada, sürücülüğünü Ş.S.T.'nin yaptığı 16 AIA 707 plakalı otomobilin çarpması sonucu yere savruldu.
Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön camı kırılırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.
Soruşturma
Polis ekipleri olayla ilgili tahkikatını sürdürüyor.
