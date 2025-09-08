2025-2026 Eğitim Yılı Başladı: Diyarbakır, Şırnak, Siirt ve Elazığ'da Ders Zili

2025-2026 eğitim-öğretim yılı bölgede törenlerle başladı

Diyarbakır, Şırnak, Siirt ve Elazığ'da 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk ders zili törenlerle çaldı. İl yöneticileri, milli eğitim yetkilileri, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katıldığı açılışlarda saygı duruşu, İstiklal Marşı ve kültürel gösteriler yer aldı.

Diyarbakır

Diyarbakır'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından merkez Yenişehir ilçesindeki Anıtpark'ta tören düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından merkez Bağlar ilçesindeki Raif Türk İlkokulu'nda öğrenciler şiir okudu ve halk oyunları gösterisi sundu.

Vali Yardımcısı Batuhan Taşgın törende yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, bilgiye ulaşmanın azim ve kararlılıkla mümkün olduğunu vurguladı. Taşgın, bilgi yolculuğunda milli ve manevi değerler ile modern teknolojinin öğrencilerin en büyük yoldaşı olacağını belirtti. İl Milli Eğitim Müdürü Sadoğlu ise Maarif Modeli hedefleri doğrultusunda erdemli ve değerlerine bağlı nesiller yetiştirme amacını dile getirdi.

Vali Yardımcısı Taşgın'ın ders zilini çalmasıyla öğrenciler sınıflarına geçti.

Şırnak

Şırnak'ta İstiklal İlkokulu'nda düzenlenen açılış programına Vali Birol Ekici katıldı. Ekici, eğitim öğretim yılının hayırlı ve uğurlu olmasını diledi ve ildeki eğitim verilerini aktardı: 726 okul, 6 bin 643 derslik, 8 bin 490 öğretmen ve 161 bin 957 öğrenci yeni eğitim-öğretim yılına başladı.

Ekici, ikili eğitimdeki öğrencilerin tekli eğitime geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü, bu kapsamda 17 okulun inşaatını başlatmak için çaba gösterdiklerini, 12 okulun inşaatının devam ettiğini ve 2026-2027 eğitim-öğretim yılında ikili eğitimin sona erdirilmesi hedeflendiğini söyledi. Programda Belediye Başkan Vekili Cihat Taşkın, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ve İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici de yer aldı.

Siirt

Siirt'te 80. Yıl İlkokulu'nda düzenlenen törende saygı duruşu, İstiklal Marşı ve halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Vali Kemal Kızılkaya öğrencilerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek yeni eğitim-öğretim yılının eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Kızılkaya, öğrencilerin ülkenin geleceği olduğunu vurguladı ve il genelindeki altyapı bilgilerini paylaştı: 86 bin 37 öğrenci, 4 bin 370 öğretmen, 567 okul ve 4 bin 290 derslik ile yeni döneme başlandığını söyledi. İlk ders zilinin çalmasıyla öğrenciler sınıflara alındı; Kızılkaya daha sonra sınıfları gezip öğrencilerle sohbet etti. Törene İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, okul idarecileri ve veliler de katıldı.

Elazığ

Elazığ'da 2025-2026 eğitim-öğretim yılı kapsamında kent genelinde 493 okulda 110 bin öğrenci ve 9 bin 200 öğretmen dersbaşı yaptı. Çatalçeşme İlkokulu'nda düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Vali Numan Hatipoğlu öğrencilere başarılı bir dönem dileyerek "yeşil vatan" temasıyla toprakla buluşturmaya yönelik fidan dağıtımı gerçekleştirdi.

Genel olarak törenlerde vurgulanan ortak mesajlar arasında eğitimin önemine dikkat çekilmesi, altyapı yatırımlarına devam edilmesi ve öğrencilerin milli ve manevi değerlerle teknolojiyi birlikte kullanarak geleceğe hazırlanması yer aldı.