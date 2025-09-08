2025'in İlk Yarısında Avrupa'ya Sığınma Başvuruları %23 Azaldı

Avrupa Birliği Sığınma Ajansının (EUAA) verilerine göre, yıl başından haziran sonuna kadar Venezuela, Afganistan, Suriye ve Ukrayna başta olmak üzere çeşitli ülke vatandaşları tarafından Avrupa ülkelerine toplam 399 bin sığınma başvurusu yapıldı.

Buna göre, Avrupa ülkelerine yapılan sığınma başvuruları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 azaldı.

Ülke Bazlı Değişimler

Verilerde öne çıkan değişikliklerden biri, Suriye kaynaklı başvuruların azalması oldu. Suriye'den yapılan başvurular 2025'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 66 geriledi. Buna karşılık Venezuela kaynaklı başvurular ise aynı dönemde yüzde 31 arttı.

2025'in ilk yarısında Avrupa ülkelerine en çok sığınma başvurusu yapan ülke vatandaşı 48 bin 735 başvuruyla Venezuela vatandaşları oldu.

Kabul Oranları ve Bekleyen Dosyalar

Yılın ilk yarısında sığınma başvurularının kabul oranı yüzde 25 olarak tespit edildi. Bu oran, Avrupa ülkelerinin kayıtlarda yer alan 6 aylık ve yıllık en düşük kabul oranı oldu.

Kabul oranındaki düşüşte, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından bu ülkeden gelen başvuruların geri çekilmesi ve bazı üye ülkelerin bu başvuruları olumsuz sonuçlanan başvuru olarak kaydetmesi etkili oldu.

Ayrıca, değerlendirme süreci devam eden başvuru sayısı 2025'in ilk yarısında 918 bin olarak kayıtlara geçti.