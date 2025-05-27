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2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

2025 Kurban Bayramı için emeklilere müjdeli haber! 4.000 TL ikramiye ödemeleri 2-5 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 10:18
2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

Emekliye Müjde Üstüne Müjde!

Milyonlarca emeklinin gözleri, 2025 Kurban Bayramı ikramiyesi için bekleyişe geçti. 31 Mayıs 2025 tarihine kadar başvurusunu tamamlayan emekliler, bayram öncesinde 4.000 TL'lik ikramiyeden faydalanma hakkına sahip olacak. Bu müjde, emeklilik işlemlerini tamamlayanlar için de geçerli.

Bayram İkramiyesi Kapsamında Kimler Var?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli bayram ikramiyesinin kimlere ödeneceğini açıkladı. Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı, vazife malullüğü veya sürekli iş göremezlik geliri alan tüm emekliler, bu ikramiyeden yararlanabilecek. Ayrıca, şehit yakınları, gaziler, korucular ve terör mağdurları da bu kapsamda yer alıyor.

Yeni Emekli Olanlar Dikkat!

Özellikle son dönemlerde emeklilik başvurusunda bulunan vatandaşlar için önemli bir bilgi var. 1 Mart 2025 ile 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında emeklilik dilekçesi verip maaş bağlatanlar, bu yılki Kurban Bayramı ikramiyesini alma hakkına sahip olacaklar. Ancak, 1 Haziran 2025 tarihinden sonra maaşı bağlananlar, bu yılki ödemeyi alamayacaklar ve ikramiyelerini 2026 yılında alacaklar.

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

İkramiye Tutarları Nasıldır?

SGK, ikramiye ödemelerinde adil bir sistem uygulayarak farklı oranlarda aylık alan emeklilere de ödeme yapacak. İşte ikramiye tutarlarının detayları:

  • Tam aylık alanlara: 4.000 TL
  • %75 oranında aylık alanlara: 3.000 TL
  • %50 oranında aylık alanlara: 2.000 TL
  • %25 oranında aylık alanlara: 1.000 TL

Yurt Dışında Yaşayan Emekliler İçin Müjde

Yurt dışında yaşayan emeklilerimize de müjdeler var. Türkiye'deki prim gün sayısına göre, bu vatandaşlarımıza da bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak.

Emekli İkramiyesi Ne Zaman Ödenecek?

Emeklilerin en çok merak ettiği konu ise ikramiyelerin ne zaman yatırılacağı. Kurban Bayramı'nın 6-9 Haziran 2025 tarihlerine denk gelmesi nedeniyle, ikramiyelerin 2-5 Haziran 2025 tarihlerinde emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

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