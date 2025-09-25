Bodrum Açıklarında 5 Düzensiz Göçmen Yüzerek Yakaladı

Bodrum açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalanıp İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 19:19
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 19:19
Sahil Güvenlik ekipleri denizde müdahale etti

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-71) tarafından bu kişilerin Yunanistan'a yüzerek geçmeye çalıştığı tespit edildi.

Ekipler, denizdeki 5 düzensiz göçmeni bota alarak güvenli şekilde müdahale etti.

Yapılan işlemlerin ardından göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

