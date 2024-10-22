2025 Yılı Bütçe Görüşmeleri TBMM'de Başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerine görüşmelere başladı.

Komisyonun Açılışında Mehmet Muş'un Vurguları

Komisyon, Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Muş, katıldığı toplantıda bütçe hakkının, insanlığın uzun bir demokratik mücadele sonucunda kazanılan önemli bir değer olduğunu ifade etti. Bütçe hakkının, devletin gelir ve giderlerinin belirlenmesinde halkın sesini yansıtması bakımından devlete önemli bir sorumluluk yüklediğini belirtti.

Muş, "Millet, bizlere önemli bir vicdani görev vermiştir. Tüm kesimlerin hakları doğrultusunda bu, saygın bir görevdir. İnanıyorum ki önümüzdeki bir ay sürecek bu bütçe maratonunda, birlikte müzakere ederek, halk adına idareyi mali yönden denetleyeceğiz," dedi.

Demokratik Denetim ve Usul Tartışmaları

Muş, demokratik denetim ve erkler arası denetim dengesini önemsediklerini vurgulayarak, milletvekillerinin bu süreçte etkili bir şekilde denetim yetkilerini kullanmalarının sağlanacağını belirtti.

Toplantıda, CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, Sayıştay tarafından sunulan genel uygunluk bildiriminin iade edilmesini isteyerek 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin hukuki ve yasal olmadığını savundu. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ise komisyondaki bütçe görüşmelerinin Meclis TV'den canlı yayınlanmasını talep etti.

Cevdet Yılmaz'dan Sunum

Görüşmeler sonunda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi hakkında sunumuna başladı.