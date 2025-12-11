DOLAR
Giresun'da Dereye Uçan Otomobilin Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı

Giresun Bulancak'ta Pazarsuyu Deresi'ne uçan otomobilin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı; kazada Rayif Şimşek ve Emin Yılmaz hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 22:02
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 22:02
Bulancak'ta 2 kişi hayatını kaybetti

Giresun’un Bulancak ilçesinde Kovanlık yolu üzerinde 28 ES 850 plakalı otomobilin Pazarsuyu Deresi'ne uçtuğu kazanın güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.

Kazada, derede sürüklenen sürücü Emin Yılmaz ile yeğeni Rayif Şimşek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, hayatını kaybeden Rayif Şimşek bugün annesi Ayşe Şimşek'i kaybetmiş; defin işlemleri için mezar yeri bakmak üzere yeğeni Emin Yılmaz ile birlikte Bulancak’a bağlı Kuzköy köyüne doğru yola çıktığı öğrenildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, Kovanlık istikametine giden 28 ES 850 plakalı aracın kontrolden çıkıp dereye uçtuğu anlar net şekilde görüldü.

