Bakan Kacır: Togg 80 Binden Fazla Araç Üretti, Elektrikli Araçta Liderlik

Bakan Kacır: Togg 80 binden fazla araç üretti, elektrikli araç pazarında liderliği elde etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Genel Kurulu’nda 2026 bütçesi görüşmeleri çerçevesinde yaptığı sunumda Türkiye’nin sanayi ve teknoloji alanındaki kazanımlarını anlattı. Kacır, yerli üretim ve yüksek teknolojiye yapılan yatırımların ülkenin rekabet gücünü artırdığını vurguladı.

Genel Kurul konuşması: Küresel dönüşüm ve stratejik öncelikler

Kacır, küresel üretim ve ticarette yeni bir döneme girildiğini belirterek korumacılık, gümrük duvarları ve yerinde üretim yaklaşımlarının arttığını söyledi. Bu bağlamda sanayi ve teknoloji kabiliyetlerinin stratejik önemine dikkat çekti ve Türkiye'nin bu sürece güçlü şekilde hazırlandığını ifade etti.

Togg, 80 binden fazla araç üretti. Elektrikli araç pazarında liderliği elde etti

Sanayi ve ihracat verileri

Kacır, Türkiye’nin birçok alanda üretim ve ihracatta Avrupa liderliğini elde ettiğini belirtti. Öne çıkan veriler arasında sanayi üretim endeksinin pandemi öncesine göre yüzde 26,5 artması, bu yıl toplam ihracatın 270,6 milyar dolar ve sanayi ürünleri ihracatının 255,2 milyar dolar olması yer aldı.

Bakan, ayrıca çelik üretiminin 16,5 milyon tondan 37 milyon tona yükseltilmesi ve demir-çelik ihracatının 3,5 milyar dolardan 28,6 milyar dolara çıkması gibi somut kazanımları aktardı. Otomotiv sektöründe bu yıl 41,3 milyar dolar ile ihracat rekoru kırıldığını ve 23 yılda yıllık otomobil üretiminin 357 binden 1,4 milyona yükseldiğini belirtti. Yerli elektrikli otomobil markası Togg’un üretim ve pazar başarısı özellikle vurgulandı.

Uzay, Ar-Ge ve teknoloji yatırımları

Kacır, Türkiye’nin uzay alanındaki adımlarını da paylaştı. İlk milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6Anın hizmete alındığını, TÜRKSAT 7A ve yüksek çözünürlüklü gözlem uyduları İMECE-2 ile İMECE-3 ile uzaydaki varlığın güçlendirileceğini söyledi. İMECE için geliştirilen yüksek çözünürlüklü elektro-optik kameranın ihraç edilerek Türkiye'nin bu alanda tedarikçi ülke konumuna geldiğine dikkat çekti.

Erzurum’da hizmete giren 4 metre ayna çaplı Doğu Anadolu Gözlemevi, 20 Ar-Ge merkezi ve teknoparklardaki 290 girişim ile 23 bini aşkın nitelikli mühendis ve araştırmacının ülkeyi uzayda söz sahibi kılacak projelerde çalıştığı aktarıldı. Ayrıca uzaya bağımsız erişim için bir uzay limanı ve uzay teknoparkı planlandığı belirtildi.

Terörsüz Türkiye, bölgesel istikrar ve sanayi planları

Kacır, terörsüz Türkiye perspektifinin kalkınma, üretim ve ihracat üzerinde olumlu etkileri olacağını vurguladı. Terörsüz Türkiye ile huzur ikliminin güçleneceğini, kalkınmanın hızlanacağını ve istihdam ile ihracatın artacağını ifade etti.

Sanayi altyapısının Anadolu'ya yayılacağı, planlı sanayi alanlarının büyüklüğünün 155 bin hektardan 350 bin hektara çıkarılacağı ve Marmara Bölgesi yoğunluğunun Anadolu’ya kaydırılacağı açıklandı. Ayrıca Samsun-Mersin, Mersin-Şırnak, Sivas-Iğdır ve Trabzon-Şırnak koridorları olmak üzere dört yeni sanayi koridoru oluşturulacağı belirtildi.

Kacır sunumunda, hükümetlerin yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı destekleyen politikaları sayesinde Türkiye’nin orta-yüksek ve yüksek teknoloji ihracatının payının arttığını ve bu başarıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirilen stratejik politikaların sonucu olduğunu ifade etti.

