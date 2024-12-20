2025 Yılı Bütçe Görüşmeleri TBMM'de Son Aşamada

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 2025 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Kurtulmuş, birleşimi açtıktan sonra yaptığı konuşmada, bütçe hakkının parlamentolar için ne kadar önemli olduğunu vurguladı ve TBMM'de bu hakkın titizlikle kullanıldığını belirtti.

Bütçe görüşmelerinin 22 Ekim'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından 2025 yılı bütçesinin sunulmasıyla başladığını hatırlatan Kurtulmuş, bu süreçte yoğun bir çalışma yapıldığını ifade etti. Kurtulmuş'un verdiği bilgilere göre:

39 gün süren görüşmelerde 21 toplantı ve 81 oturum gerçekleşti.

süren görüşmelerde ve gerçekleşti. Yaklaşık 235 saat mesai yapılarak 3005 sayfa tutanak tutuldu.

mesai yapılarak tutanak tutuldu. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 267 milletvekili söz aldı, 1330 kez söz talepleri karşılandı.

Kurtulmuş, 9 Aralık'tan itibaren Genel Kurul'da bütçe görüşmelerinin başladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

Toplamda 11 birleşim ve 69 oturum düzenlendi.

ve düzenlendi. Yaklaşık 169 saat Genel Kurul'da çalışma yapılırken 1285 sayfa tutanak tutuldu.

Genel Kurul'da çalışma yapılırken tutanak tutuldu. Milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 17 Bakan ve 252 Milletvekili ile 1239 söz talebi karşılandı.

Günümüzde, son günün gelmesiyle birlikte olgunlukla bütçe müzakerelerinin devam edeceği ve görüşmelerin tamamlanacağı belirtildi. Daha sonra bütçenin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi ve ilk sözü DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit aldı.