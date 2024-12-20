DOLAR
35,19 -0,25%
EURO
36,66 -0,54%
ALTIN
2.944,06 -0,37%
BITCOIN
3.350.887,83 1,54%

2025 Yılı Bütçe Görüşmeleri TBMM'de Son Aşamada

TBMM Genel Kurulu, 2025 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde toplandı. Numan Kurtulmuş, bütçe hakkının önemine değindi.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 15:13
2025 Yılı Bütçe Görüşmeleri TBMM'de Son Aşamada

2025 Yılı Bütçe Görüşmeleri TBMM'de Son Aşamada

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 2025 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Kurtulmuş, birleşimi açtıktan sonra yaptığı konuşmada, bütçe hakkının parlamentolar için ne kadar önemli olduğunu vurguladı ve TBMM'de bu hakkın titizlikle kullanıldığını belirtti.

Bütçe görüşmelerinin 22 Ekim'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından 2025 yılı bütçesinin sunulmasıyla başladığını hatırlatan Kurtulmuş, bu süreçte yoğun bir çalışma yapıldığını ifade etti. Kurtulmuş'un verdiği bilgilere göre:

  • 39 gün süren görüşmelerde 21 toplantı ve 81 oturum gerçekleşti.
  • Yaklaşık 235 saat mesai yapılarak 3005 sayfa tutanak tutuldu.
  • Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 267 milletvekili söz aldı, 1330 kez söz talepleri karşılandı.

Kurtulmuş, 9 Aralık'tan itibaren Genel Kurul'da bütçe görüşmelerinin başladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

  • Toplamda 11 birleşim ve 69 oturum düzenlendi.
  • Yaklaşık 169 saat Genel Kurul'da çalışma yapılırken 1285 sayfa tutanak tutuldu.
  • Milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 17 Bakan ve 252 Milletvekili ile 1239 söz talebi karşılandı.

Günümüzde, son günün gelmesiyle birlikte olgunlukla bütçe müzakerelerinin devam edeceği ve görüşmelerin tamamlanacağı belirtildi. Daha sonra bütçenin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi ve ilk sözü DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit aldı.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van Erciş'te Husumetli Aileler Arasında Kavga: 15 Yaralı
2
Ankara'da Cip Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
3
Mersin'de İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti
4
Zeytinburnu'nda Televizyon Kanalına Saldırı: Zanlı Gözaltına Alındı
5
BM, Devkri Lider Esed'in Suçları İçin Hesap Vermesini Talep Etti
6
Berset'ten Gürcistan'a Diyalog Çağrısı: "Demokrasinin Temel Taşıdır"
7
Güney Kore Savunma Ataşesi Gazilerle Buluştu: Tarihi Bağlar Güçleniyor

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor