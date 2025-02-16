2025 YÖKDİL Sınavı Gerçekleşti: 113 Bin Aday Yarıştı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) başarıyla gerçekleştirildi. Bu önemli sınav, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek ve Türkiye'deki 81 ildeki 89 sınav merkezinde, toplamda 366 bina ve 4 bin 365 salonda yapıldı.

Sınava, toplam 113 bin 667 aday başvuruda bulundu. Sınav, 10:15'te başlayarak adayların 10:00'dan sonra sınav binalarına alınmamasıyla dikkat çekti.

İngilizce sınavında fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarından sorular yer alırken, Arapça sınavında ise sadece sosyal bilimler alanında sorular soruldu. Adaylara, 80 çoktan seçmeli soru için toplamda 180 dakika cevaplama süresi tanındı.

Sınavın gerçekleştirildiği gün boyunca 16 bin 452 kişi sınav görevlisi olarak görev aldı. Sınav sonuçlarının 18 Mart tarihinde açıklanması bekleniyor ve elde edilen sonuçlar 5 yıl süreyle geçerli olacak.