2025 YÖKDİL Sınavı Gerçekleşti: 113 Bin Aday Yarıştı

ÖSYM, 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nı düzenledi. Adaylar İngilizce ve Arapça testlerine katıldı. Sonuçlar 18 Mart'ta açıklanacak.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 14:37
2025 YÖKDİL Sınavı Gerçekleşti: 113 Bin Aday Yarıştı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) başarıyla gerçekleştirildi. Bu önemli sınav, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek ve Türkiye'deki 81 ildeki 89 sınav merkezinde, toplamda 366 bina ve 4 bin 365 salonda yapıldı.

Sınava, toplam 113 bin 667 aday başvuruda bulundu. Sınav, 10:15'te başlayarak adayların 10:00'dan sonra sınav binalarına alınmamasıyla dikkat çekti.

İngilizce sınavında fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarından sorular yer alırken, Arapça sınavında ise sadece sosyal bilimler alanında sorular soruldu. Adaylara, 80 çoktan seçmeli soru için toplamda 180 dakika cevaplama süresi tanındı.

Sınavın gerçekleştirildiği gün boyunca 16 bin 452 kişi sınav görevlisi olarak görev aldı. Sınav sonuçlarının 18 Mart tarihinde açıklanması bekleniyor ve elde edilen sonuçlar 5 yıl süreyle geçerli olacak.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeniden Refah Partisi Çorlu 3. Olağan Kongresi Yapıldı
2
Hamas: İsrail'in Refah Saldırısı Ateşkesin Ciddi İhlali
3
Aydın'da Efeler Belediyesi İşçileri İş Bıraktı: Çöp Yığınları Oluştu
4
Polonya Başbakanı Tusk'tan AB'ye Kritik Uyarı: Geleceğimiz İçin Eylem Planı Şart
5
İstanbul'da Polis Memurunun Arıza Yapan Aracı İtmesi Kamerada
6
Arap Birliği İçişleri Bakanları 42. Dönem Toplantısı Tunus'ta Başladı
7
İsrail Saldırılarında Hayatını Kaybeden Filistinli Sayısı 48 Bin 271'e Ulaştı

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor