Amasya'da Boş Sulama Havuzuna Düşen Yavru Karaca İtfaiye ile Kurtarıldı

Amasya'da yavru karaca itfaiye tarafından kurtarıldı

Amasya'da, Göllü Bağları Mahallesi'nde boş haldeki sulama havuzuna düşen yavru karaca, vatandaşların ihbarı üzerine kurtarıldı.

İhbarı alan Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Havuza merdivenle inen itfaiye ekipleri, karacayı tutup ayaklarını iple bağlayarak yukarı çıkardı.

Müdahale ve teslim

Yavru karaca, yapılan ilk kontrolün ardından yaralanan ayağının tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi. Karacanın durumunun iyi olduğu belirtildi.

