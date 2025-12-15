DOLAR
Van'da Yoğun Kar Yağışı: Edremit Beyaza Büründü

Edremit'te akşam başlayan yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Van, Bitlis ve Hakkari için kar uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 22:28
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 22:28
Van’ın Edremit ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini artıran kar yağışı, kısa sürede kenti beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 ila 5 dereceye kadar düştüğü Edremit’te yoğun kar örtüsü çevreyi kaplarken, sürücüler ve vatandaşlar zaman zaman güçlük yaşadı. Dışarı çıkan çocuklar ise karın keyfini çıkararak doyasıya eğlendi.

Meteorolojiden Bölge İçin Uyarı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu olacağı, gece saatlerinden itibaren Bitlis, Van ve Hakkari’de aralıklı kar yağışının etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, yağışların yarın (salı) öğle saatlerinden itibaren Van’ın güney ilçeleri Bahçesaray, Gevaş ve Çatak ile Van Gölü çevresi, Bitlis geneli ve Bitlis’in güney ilçeleri Tatvan ve Hizan’da yerel olarak kuvvetli olmasının tahmin edildiği belirtildi. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları ile yer yer sis görülebileceği vurgulandı.

Yetkililer, olası ulaşım ve yaşam aksaklıklarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Vatandaşlar ise yoğun kar yağışının özellikle Van Gölü’nün çekilen sularına fayda sağlamasını ve kış mevsiminin bereketli geçmesini temenni ettiklerini ifade ettiler.

