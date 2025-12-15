DOLAR
Ukrayna SBU: Novorossiysk'te Varshavyanka Sınıfı Denizaltıya İDA Saldırısı

SBU, Novorossiysk Limanı'nda Sub Sea Baby ile Varshavyanka sınıfı denizaltıya saldırı düzenlendiğini, denizaltının ciddi hasar görüp servis dışı kaldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 22:29
SBU, denizaltının ciddi hasar alıp servis dışı kaldığını açıkladı

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Novorossiysk Limanı'nda bulunan Varshavyanka sınıfı denizaltıya, Sub Sea Baby adlı sualtı insansız deniz aracıyla (SİDA/İDA) saldırı düzenlendiğini açıkladı. SBU, denizaltının ciddi hasar gördüğünü ve servis dışı kaldığını belirtti.

SBU açıklamasına göre, söz konusu denizaltıda dört adet Kalibr seyir füzesi fırlatıcısı bulunuyordu; bu fırlatıcıların, Rus ordusunun Ukrayna topraklarını vurmak için kullanıldığı ifade edildi.

SBU ayrıca şu ifadeyi paylaştı: "Varshavyanka sınıfı bir denizaltının maliyeti yaklaşık 400 milyon dolar. Mevcut uluslararası yaptırımlar göz önüne alındığında, benzer bir denizaltının inşası şu anda 500 milyon dolara mal olabilir. Bu sınıf denizaltılar, gövdelerinin sesi emme ve sonar tarafından büyük ölçüde tespit edilememe özelliği nedeniyle ’Kara Delik’ olarak da bilinir".

Ukrayna, Rusya'nın donanmasına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü vurguladı.

