2026-2028 Yatırım Rehberi: Tarım ve Hayvancılıkta Öncelikli Projeler

2026-2028 Yatırım Rehberi: Tarım ve Hayvancılıkta Öncelikli Alanlar

HÜLYA ÖMÜR UYLAŞ/MEHMET CAN TOPTAŞ - Türkiye'nin 2026-2028 döneminde tarım ve hayvancılık alanında öncelik vereceği yatırımlar belirlendi. AA muhabirinin 2026-2028 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'nden derlediği bilgilere göre sulama, hayvancılık, su ürünleri ve bitkisel üretim öncelikli sektörler arasında yer alıyor.

Sulama projeleri ve 'müstakil proje' uygulaması

Rehbere göre sulama sahası 1000 hektardan büyük tüm tesisler, rehabilitasyon veya modernizasyon projeleri de dahil olmak üzere 'müstakil proje' olarak Yatırım Programı'na teklif edilecek. Büyük su işleri kapsamında yer alan sulama, taşkın koruma ve bitirilecek baraj gibi projelerin yıllık fiziki hedefleri "proje" bazında; sulama, bitirilecek gölet ve taşkın koruma gibi daha küçük su işleri ise "faaliyet" bazında sunulacak.

Kesin projeler ve tarımsal üretim planları

Son bir yıl içinde hazırlanan kesin projeler yatırım teklifleriyle birlikte belirtilecek. Bitkisel üretimi artırmaya yönelik yeni proje tekliflerinin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan tarımsal üretim planlarına uygunluğu dikkate alınacak.

Arazi toplulaştırma ve organize tarım bölgeleri

Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projelerinde, daha önce ihalesi yapılmış işlerin tamamlanması ve mevzuat gereği olanlar hariç, yeni işlerin öncelikle sulama yatırımlarıyla birlikte ele alınması esas olacak. Organize tarım bölgesi kapsamında kamu tarafından finanse edilecek altyapı ve üstyapı yatırım tekliflerinin programa alınabilmesi için fiilen gerçekleşme kabiliyetinin somut şekilde ortaya konulması şartı getirildi. Yatırımcı katkısı ve üstyapı yatırımları yönünden somut taahhüt içermeyen, doluluk ve işletmeye alınma ihtimali düşük bölgeler için altyapı yatırımları programa alınmayacak.

Hayvancılık yatırımlarında kapsam ve istisnalar

Rehbere göre yeni hayvancılık işletmesi kurulması, modernizasyonu veya yetiştiricilere hayvan ya da hayvan yemi dağıtımına yönelik uygulamalar Yatırım Programı kapsamında değerlendirilmeyecek. Ancak, dış krediyle yürütülen Deprem Bölgesinde Tarım Sektörünün İyileştirilmesi Projesi kapsamındaki hayvancılık tesisi modernizasyon faaliyetlerinde bu kural uygulanmayacak. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün Yatırım Programı'nda yer alan büyük su işi projelerine öncelik verilecek. Üretimin artırılması, hayvan hastalıklarının önlenmesi, sürü yönetimi ve biyogüvenlik önlemlerini içeren altyapı ve araştırma projeleri önceliklendirilecek.

Su ürünleri: Balıkçı barınakları ve üstyapı yatırımları

Balıkçı barınakları projelerinde, Balıkçılık Kıyı Yapıları Durum ve İhtiyaç Analizi çalışmasında tespit edilen ihtiyaçlar ve takvimlendirme dikkate alınarak projeler ön plana alınacak ve idame yatırımlarına ağırlık verilecek. Avcı ve yetiştiricilerin lojistik ihtiyaçlarını karşılamak üzere, üstyapısı bulunmayan veya tamamlanmamış barınaklara ilişkin etüt proje çalışmaları yapılacak; bu çalışmaların sonuçlarına göre balıkçı barınakları üstyapı yatırımları değerlendirilecek.

Bitkisel üretim ve tarım bilgi sistemleri

Bitkisel üretimin artırılmasına ve tarım bilgi sistemlerinin iyileştirilmesine hizmet edecek altyapı ile araştırma projeleri öncelikli kabul edilecek.

Özetle, 2026-2028 Yatırım Programı Hazırlama Rehberi, özellikle büyük su işi projeleri, sulama yatırımları, üretim artırıcı altyapı ve araştırma projeleri ile balıkçı barınakları ve biyogüvenlik odaklı çalışmaları önceliklendiriyor.