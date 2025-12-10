Kaymakam Abdüllatif Yılmaz Hadımlı Köyünde Vatandaşlarla Buluştu

Kaymakam Abdüllatif Yılmaz Hadımlı Köyünü Ziyaret Etti

Iğdır’ın Tuzluca ilçesi Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, ilçe genelindeki vatandaş buluşmaları kapsamında Hadımlı Köyünü ziyaret etti. Köy girişinde muhtar ve köy sakinleri tarafından karşılanan Yılmaz, halkın taleplerini ve ihtiyaçlarını yerinde dinledi.

Görüşmelerde gündem: altyapı, tarım ve eğitim

Ziyarette köyde yürütülen çalışmaların durumu, altyapı ihtiyaçları, tarımsal faaliyetler ve eğitim hizmetleri değerlendirildi. Kaymakam Yılmaz, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu vurgulayarak yürütülen projeler ve ihtiyaçlara ilişkin yerinde tespitlerde bulundu.

Talepler kayda alındı, çözüm için talimat verildi

Köy sakinleriyle tek tek görüşen Yılmaz, iletilen sorunların giderilmesi için ilgili birimlere talimat verdi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada vatandaşlar ziyaret için Kaymakam Yılmaz’a teşekkür etti.

Kaymakam Abdüllatif Yılmaz, köy ziyaretlerinin devam edeceğini belirterek yüz yüze iletişimin önemine dikkat çekti ve vatandaşlarla doğrudan temasın hizmetlerin etkinliği açısından önem taşıdığını ifade etti.

