DOLAR
42,6 -0,05%
EURO
49,62 -0,12%
ALTIN
5.751,06 0,23%
BITCOIN
3.920.937,79 1,08%

Kaymakam Abdüllatif Yılmaz Hadımlı Köyünde Vatandaşlarla Buluştu

Tuzluca Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, Hadımlı Köyünü ziyaret ederek vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinledi; çözüm için ilgili birimlere talimat verdi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 16:01
Kaymakam Abdüllatif Yılmaz Hadımlı Köyünde Vatandaşlarla Buluştu

Kaymakam Abdüllatif Yılmaz Hadımlı Köyünü Ziyaret Etti

Iğdır’ın Tuzluca ilçesi Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, ilçe genelindeki vatandaş buluşmaları kapsamında Hadımlı Köyünü ziyaret etti. Köy girişinde muhtar ve köy sakinleri tarafından karşılanan Yılmaz, halkın taleplerini ve ihtiyaçlarını yerinde dinledi.

Görüşmelerde gündem: altyapı, tarım ve eğitim

Ziyarette köyde yürütülen çalışmaların durumu, altyapı ihtiyaçları, tarımsal faaliyetler ve eğitim hizmetleri değerlendirildi. Kaymakam Yılmaz, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu vurgulayarak yürütülen projeler ve ihtiyaçlara ilişkin yerinde tespitlerde bulundu.

Talepler kayda alındı, çözüm için talimat verildi

Köy sakinleriyle tek tek görüşen Yılmaz, iletilen sorunların giderilmesi için ilgili birimlere talimat verdi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada vatandaşlar ziyaret için Kaymakam Yılmaz’a teşekkür etti.

Kaymakam Abdüllatif Yılmaz, köy ziyaretlerinin devam edeceğini belirterek yüz yüze iletişimin önemine dikkat çekti ve vatandaşlarla doğrudan temasın hizmetlerin etkinliği açısından önem taşıdığını ifade etti.

TUZLUCA KAYMAKAMI ABDÜLLATİF YILMAZ HADIMLI KÖYÜNDE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

TUZLUCA KAYMAKAMI ABDÜLLATİF YILMAZ HADIMLI KÖYÜNDE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

İLGİLİ HABERLER

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli'de firari C.G. 'komşu kılığında' operasyonla yakalandı
2
TUSAŞ Şehidinin Kızı Ece Naz Kanseri Yenip Pilot Koltuğuna Oturdu
3
Menteşe'de Okul Kantini Denetimi: Gıda Güvenliği ve Hijyen Kontrolleri
4
Düzce'de Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu Satan Genç Tutuklandı
5
Çarşamba'da Umre Hazırlık Kursu: Diyanet Yolcuları Bilinçlendiriyor
6
Kocaeli İzmit'te 2022 Kavgada Dava Yeniden Görüldü: Ertaş Özariş'e Tahrik İndirimi
7
Erzurum'da 37 Kaçak Göçmen ve 10 Organizör Yakalandı

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi