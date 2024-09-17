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2050'de Antibiyotik Direnci Nedeniyle Ölümlerde %70 Artış Bekleniyor

Antibiyotik direncinin (AMR) 2050 yılına kadar neden olduğu ölümlerin oranı %70 artabilir. Uzmanlar uyarıyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 16:12
2050'de Antibiyotik Direnci Nedeniyle Ölümlerde %70 Artış Bekleniyor

Antibiyotik Direncine Dikkat!

Uzmanlar, antibiyotik direncine (AMR) bağlı ölümlerin gelecekte ciddi bir artış gösterebileceğini belirtiyor. 2050 yılına kadar bu ölümlerin oranının %70 civarında artacağı öngörülüyor.

Araştırmanın Detayları

Bulgular, The Lancet dergisinde yayımlanan bir araştırmadan derlenmiştir. 204 ülkenin 520 milyondan fazla verisinin analiz edildiği çalışmada, 1990-2021 yılları arasında antibiyotik direncinin neden olduğu ölümlerin yıllık ortalama 1 milyon civarında olduğu tespit edilmiştir.

Yaş Gruplarıyla İlgili Veriler

Özellikle yaşlı bireylerde, 70 yaş üstü hastalarda %80 oranında bir artış görülürken, 5 yaş altındaki çocuklarda ise AMR oranında bir düşüş yaşanmıştır. Bu, yaşlılığın antibiyotik direnci açısından daha yüksek risk taşıdığını ortaya koymaktadır.

Gelecekteki Tahminler

Washington Üniversitesinin baş araştırmacısı Christopher J. L. Murray, antibiyotik direncinin bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde büyük bir sorun teşkil ettiğini vurguladı. Kaliforniya Üniversitesinden Kevin Ikuta ise, 2050 yılına gelindiğinde dünya genelinde her dakikada 3 kişinin AMR nedeniyle hayatını kaybedebileceğini ifade etti.

Öneriler ve Çözüm Yolları

Araştırmacılar, ilaçların aşırı veya bilinçsiz kullanımının engellenmesi ve antibiyotiklere erişimin daha dikkatli yönetilmesi gerektiğini belirtiyor. 2050 yılına kadar Güney Asya ve Sahra Altı Afrika gibi bölgelerde AMR'ye bağlı ölümlerin çoğunluğunun yaşanması bekleniyor.

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