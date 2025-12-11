DOLAR
Başkan Kaya’dan 6,5 kilometrelik yeni ulaşım hattı için teşekkür

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin tamamladığı 6,5 kilometrelik yeni ulaşım hattı için Özlem Çerçioğlu ve ekibine teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 09:59
Başkan Kaya'dan 6,5 kilometrelik yeni ulaşım hattı için teşekkür

Başkan Kaya’dan 6,5 kilometrelik yeni ulaşım hattı için teşekkür

İncirliova - Aydın Şehir Hastanesi bağlantısı trafik yükünü azaltacak

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ilçeye kazandırılan 6,5 kilometrelik yeni ulaşım hattı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve ekibine teşekkür mesajı yayımladı.

Yeni hat, Aydın Şehir Hastanesi’ne erişimi kolaylaştırırken, Efelere alternatif bir güzergah oluşturarak bölge trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak.

Çalışmanın Acarlar ve Osmanbükü başta olmak üzere tüm mahallelere daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunduğunu belirten Kaya, yatırımın ilçenin ulaşım altyapısına büyük katkı sağladığını vurguladı.

Kaya, "Bu değerli yatırımın kazandırılmasında emeği geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’na ve ekibine gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

İlçenin Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini ifade eden Kaya, hizmetlerin artarak süreceğini belirterek, "Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte gelişen ve büyüyen bir İncirliova için durmaksızın çalışmaya, hizmet üretmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

AYDIN ŞEHİR HASTANESİ'NE ULAŞIMA KOLAYLAŞTIRAN VE İNCİRLİOVA’YA KAZANDIRILAN 6,5 KİLOMETRELİK YENİ...

AYDIN ŞEHİR HASTANESİ'NE ULAŞIMA KOLAYLAŞTIRAN VE İNCİRLİOVA’YA KAZANDIRILAN 6,5 KİLOMETRELİK YENİ ULAŞIM HATTININ HİZMETE GİRMESİNİN ARDINDAN İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANI AYTEKİN KAYA, AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NA VE EKİBİNE TEŞEKKÜR ETTİ.

AYDIN ŞEHİR HASTANESİ'NE ULAŞIMA KOLAYLAŞTIRAN VE İNCİRLİOVA’YA KAZANDIRILAN 6,5 KİLOMETRELİK YENİ...

