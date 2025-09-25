22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kültür Yolu Festivalleri kapsamında ve Konya Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla düzenlenen 22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali etkinlikleri beşinci günde de yoğun ilgiyle sürdü.

Beşinci gün programı

Festivalin beşinci gününde, Küba ve Arjantinli sanatçılardan oluşan Madre Selva ve Ensemble Vedado grupları Mevlana Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Konser, mistik müzik geleneğini uluslararası tonlarla buluşturarak izleyicilerden olumlu tepkiler aldı.

Ayrıca sanatçı Sedat Anar, Kültürpark Amfi Tiyatro'da düzenlediği "İlahiler, Deyişler ve Nefesler" konseriyle sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ise Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Türk din musikisinde naat geleneği üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

Altıncı gün duyurusu

Festivalin altıncı günü programında, saat 20.30'da Kazakistan'dan gelen Yasawi Group Mevlana Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Küba ve Arjantinli sanatçılardan oluşan Madre Selva ve Ensemble Vedado gruplarının konseriyle sürdü.