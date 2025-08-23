23 Ağustos 2025 Özel Haberler: Yangın, Kuraklık, Ticaret ve Spor

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 23 Ağustos 2025

ANADOLU AJANSI Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- "Ateş kuşları" bu yıl orman yangınlarını söndürmek için 19 bin 170 saat uçuş yaptı

Türkiye'de yılbaşından bu yana 5 bin 399 orman yangınıyla mücadelede hava araçları yoğun görev yaptı. Uçaklar 4 bin 240 saat, helikopterler 10 bin 593 saat, İHA'lar ise 4 bin 337 saat havada kaldı. Yangınların yoğunlaştığı haziran ayından bu yana hava araçları toplamda 17 bin 703 saat uçuş gerçekleştirdi; yılbaşından bu yana ise toplam 19 bin 170 saat görev yapıldı. (Mehmet Can Toptaş/Ankara)

2- Kuraklık yaşayan göller için kritik müdahale

Tarım ve Orman Bakanlığı, Beyşehir Gölü başta olmak üzere kuraklık tehdidi altındaki göller için acil eylem planı hazırladı. Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas "Göller açısından en büyük sorun hala kontrolsüz su kullanımı. Plan, bu yüzden kritik bir müdahale ve yalnızca Beyşehir değil kuraklık tehdidi yaşayan bütün göller için hayata geçirilmeli". (Gülseli Kenarlı/İstanbul)

3- Türkiye ile Avustralya 5 milyar dolarlık ticaret hedefi için temasları sıklaştırıyor

Türk iş heyetinin 30 Ağustos'a kadar sürecek Avustralya ziyaretinde ikili ticaret ve yatırım fırsatlarını artıracak adımların atılması hedefleniyor. DEİK Türkiye-Avustralya İş Konseyi Başkanı Steven Young "Özellikle Türk müteahhitlik ve mühendislik şirketlerinin Avustralya'da altyapı ve inşaat projelerine katkı sağlaması, enerji sektöründe yenilenebilir kaynaklara yönelik ortak girişimlerin geliştirilmesi bekleniyor". (Seda Tolmaç/Ankara)

4- Türkiye'den Romanya'ya 4,7 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-temmuz ihracatı

Türkiye'nin Romanya'ya ocak-temmuz dönemindeki ihracatı 4,7 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Türk İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Tandoğan "Türkiye ve Romanya arasındaki ticaret yalnızca artan rakamlarla değil aynı zamanda iki ülke arasında karşılıklı güven ve ekonomik işbirliğinin güçlenmesiyle de karakterize ediliyor" dedi ve "2025 Temmuz rakamları, bu güçlü trendin devam ettiğini ve önümüzdeki dönemde daha da önemli projeler ve yatırımların hayata geçeceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı. (Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

5- Senegal'deki Köle Evi, köle ticaretinin acı izlerini taşıyor

1776'da Fransızlar tarafından inşa edilen Köle Evi, Atlantik ötesi köle ticaretinde bir toplama ve sevkiyat merkezi olarak kullanıldı. Köle Evi'ni ziyaret eden 25 yaşındaki ABD'li antropoloji öğrencisi Nick Miller "Bir zamanlar atalarımın tutulduğu bu karanlık hücreleri görmek, doğdukları kıtaya son kez baktıkları kapıdan geçmek bana kendimi çok çaresiz hissettirdi. Afrika kökenli herkesin burayı görmesi ve atalarını yad etmesi gerekli". (Fatma Esma Arslan Özdel/Goree) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Köleliğin kaldırılması için ilk ayaklanmanın üzerinden 234 yıl geçti

Afrika asıllı köleler, 23 Ağustos 1791'de Fransız sömürge yönetimine karşı hürriyet mücadelesine girişti. Yaklaşık beş yıl süren çetin çatışmaların ardından köleler yalnızca özgürlüklerini kazanmakla kalmadı, aynı zamanda bağımsız bir devlet kurarak köleliği resmen ortadan kaldıran ilk siyasi yapıyı inşa etti. (Nuri Aydın/İstanbul)

7- Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi

Piyasalarda gelecek hafta yurt içinde dış ticaret dengesi, işsizlik oranı ile güven endeksleri, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, GSYH, kişisel tüketim harcamaları ve Avro Bölgesi'nde ECB toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek. Geçen hafta Fed Başkanı Powell'in Jackson Hole toplantısındaki konuşmasında faiz indirimine kapı aralaması ve TCMB'nin Kur Korumalı Mevduat hesaplarını sona erdirmesi, öne çıkan gelişmeler oldu. (Mahmut Çil/İstanbul)

8- Fenerbahçe'nin ikinci Meksikalısı Edson Álvarez

Sarı-lacivertlilerin kiralık olarak kadrosuna kattığı ön libero oyuncusu Edson Álvarez, kulüp tarihindeki ikinci Meksikalı oyuncu oldu. Ali Koç başkanlığında yapılan 111. transferle sarı-lacivertli kulüp, tarihindeki 202. yabancı oyuncuyu kadrosuna kattı. (Süha Gür/İstanbul)

9- Aras Kargo, play-off hedefiyle sezonu erken açtı

Aras Kargo Başantrenörü Mustafa Suphi Doğancı "Artık kendimizi bir adım yukarı atmak istiyoruz. İlk adımımız play-off olmalı. Play-off'a girdikten sonra da Avrupa kupaları için mücadele edeceğiz ama bunu isteyen bizim kadar çok isteyen birçok takım var. O yüzden zor bir sezon olacak" dedi. (Mustafa Güngör/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

