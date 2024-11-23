23 Kasım 2024: Bugünün Öne Çıkan Etkinlikleri ve Gelişmeleri

Bugünün Programı: Önemli Etkinlikler ve Katılımlar

23 Kasım 2024 tarihinde Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde önemli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki Önemli Programlara Katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek 4. Uluslararası STK Fuarı'na ve Pullman İstanbul Hotel'deki 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği ile Öğretmen Atama Programı'na iştirak edecek. Etkinlik saatleri: 14.00 ve 18.00.

TBMM Başkanı'nın İstanbul Programı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TÜGVA İhtisas Akademi Lansmanı ile Pendik Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek İsmet Uçma'yı Anma Programı'na katılacak. Etkinlik saatleri: 11.00 ve 15.00.

CHP Genel Başkanı, İzmir ve Ankara'da Programlarda Olacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın oğlu Onur Günay'ın cenaze töreninde yer alacak. Daha sonra Ankara'da düzenlenen "Çare Eşitlikte Çalıştayı"'na katılacak. Etkinlik saatleri: 13.03 (İzmir) ve 17.00 (Ankara).

Yürütme ve Yasa Organlarından Katılımlar

**Adalet Bakanı Yılmaz Tunç**, Antalya'da Yargı Teşkilatı Toplantısı'na katılacak (10.00). **Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum**, Adıyaman'da temel atma töreninde yer alacak (14.30). **MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli**, Ankara'da bir Öğretmenler Günü etkinliği düzenleyecek (14.00).

Ekonomi ve Mali Görüşmeler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı **Mehmet Fatih Kacır**, Şanlıurfa'da çeşitli AK Parti kongrelerine katılacak. **Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı** ise Kastamonu'daki kongrelere iştirak edecek. **Ticaret Bakanı Ömer Bolat**, İstanbul'da Türkiye-Cezayir İş ve Yatırım Forumu'nda yer alacak.

Dünya Gündemindeki Olaylar

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair gelişmeler, global basında dikkatle takip edilmektedir.

Spor Dünyasında Heyecan

Trendyol Süper Lig'in 13. haftası, birçok karşılaşma ile başlamış olacaktır. Ayrıca, Kadın Futbol Süper Ligi ve diğer liglerdeki maçlar da dikkat çekiyor.

Tüm bu gelişmeler, Türkiye'nin çeşitli kesimlerini etkileyen olayların yanı sıra spor dünyasında da önemli karşılaşmaların yaşanacağı bir gündem oluşturuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.